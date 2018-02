NBA: kikapott a bajnok, képtelen hibázni a Houston

A Rocketsben James Hardennek nem igazán ment a dobás, 19 kísérletéből csak hét volt sikeres, de így is 28 pontot, kilenc gólpasszt és ugyanennyi lepattanót szorgoskodott össze. A 44/13-as mérleggel álló Rockets a klub 51 éves fennállása során először vezeti a ligát a szezont hagyományosan felező All Star-hétvége előtt. Harden asszisztjai közül talán ez volt a legszebb:

A játéknap egyik legjobb egyéni teljesítménye Anthony Davis nevéhez fűződik: a New Orleans Pelicans All Star-játékosát az első negyedben még az öltözőben kellett ápolni ágyéksérülés miatt, azonban visszatért és 42 pontot, 15 lepattanót, valamint 2 blokkot és 3 labdaszerzést jegyzett a Los Angeles Lakers ellen 139-117-re megnyert összecsapáson. Davis 18 mezőnykísérletéből 15-öt értékesített. A mérkőzés annyira a Valentin-nap jegyében telt, hogy Rajon Rondo és Isaiah Thomas egy villámrandit is összehozott. Jutalmuk páros kiállítás lett.

A Philadelphia 76ersben Ben Simmons, az Oklahoma City Thunderben pedig Russell Westbrook ért el tripla duplát, azaz három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt. Előbbinek ez a szezonbeli hatodik ilyen teljesítménye volt, hasonló számot Magic Johnson 1979/80-as bemutatkozása óta újonc nem ért el, míg Westbrook karrierje 96. ilyen mérkőzésén van túl. Westbrook egy teljesen rá jellemző jelenetsorral is jelentkezett:

A játéknap legnagyobb feltámadását a Washington Wizards mutatta be, a fővárosiak a Madison Square Gardenben nem sokkal a nagyszünet előtt még 27 pontos hátrányban voltak, azonban fordítani tudtak.

A Utah Jazz egymást követő 11. mérkőzésén diadalmaskodott, ezúttal a vendég Phoenix Suns volt a szenvedő fél. Az újonc Donovan Mitchell ismét ihletett napot fogott ki, ezzel a triplájával megpecsételte a Suns sorsát.

A Los Angeles Clippersben DeAndre Jordan karriercsúcsot jelentő 30 pontot szerzett a Boston Celtics otthonában megnyert összecsapáson: érdekesség, hogy 29 éves olimpiai bajnok centernek a 724. mérkőzésén sikerült elérnie ezt a határt, ez az NBA történetében a második leghosszabb. Az egy meccsen legalább 30 pontot szerző játékosok közül Samuel Dalembert tartja a leghosszabb ideig tartó "várakozás" csúcsát 753 összecsapással.

A címvédő Golden State Warriors portlandi vendégjátéka során igazi "pisztolypárbajt" láthatott a közönség: Damian Lillard, a hazaiak klasszisa 44, Kevin Durant, a vendégek sztárja pedig 50 pontot dobott, a találkozót végül a Portland nyerte. Durant közel négy év elteltével érte el a félszázpontos határt, amire legutóbb 2014. március 21-én a Toronto ellen volt képes. Durant 53-ig is eljuthatott volna, de 8 másodperccel a vége előtt a dobását a játékvezető érvénytelenítette, mivel a csatár kilépett, ráadásul ezzel a címvédő ki is kapott.

Eredmények:

Detroit Pistons-Atlanta Hawks 104-98

Orlando Magic-Charlotte Hornets 102-104

Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-102

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 103-108

New York Knicks-Washington Wizards 113-118

Boston Celtics-Los Angeles Clippers 119-129

Chicago Bulls-Toronto Raptors 98-122

Houston Rockets-Sacramento Kings 100-91

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 114-121

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 139-117

Utah Jazz-Phoenix Suns 107-97

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 123-117