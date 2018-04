A Nashville megnyerte az NHL alapszakaszát

Véghajrájához érkezett az észak-amerikai profi hokiliga (NHL) alapszakasza, néhány csapatnak már csak egy meccs van hátra a 82-ből. A keleti és a nyugati főcsoportban is már csak 1-1 hely kiadó a rájátszásban, utóbbiban a két jelölt, a St. Louis Blues és a Colorado Avalanche egymás ellen zárja a szezont. Vancouverben csodásan búcsúzott el Henrik és Daniel Sedin a hazai közönségtől, a Los Angeles Kings játékosa, Dustin Brown pedig négy gólt szerzett, miközben a matematikailag is biztossá vált a Nashville Predators alapszakaszgyőzelme.

Mivel a tavalyi döntős Nashville 4-3-as győzelmet aratott Washingtonban, biztossá vált, hogy a Predators pályaelőnnyel fog játszani az egész playoffban, ugyanis megnyerte az alapszakaszt és ezzel a Presidents' Trophyt is.

A Columbus Blue Jackets ugyan hosszabbításban kikapott a címvédő Pittsburghtől, az egy pont megszerzésével is bebiztosította helyét az ohiói csapat a rájátszásban. A New Jersey Devils Torontóban győzött, ezzel Taylor Hallék is bejutottak. Hall egyébként 2010 óta játszik a ligában és először fog szerepelni a playoffban.

A tavaly csontutolsóként végző Colorado Avalanche is karnyújtásra kerülhetett volna, de vereséget szenvedett a San José Sharks otthonában, így már biztos, hogy a St. Louis Blues elleni utolsó mérkőzésen fog eldőlni, hogy az Avalanche, vagy a Blues jut-e be a 8. helyen.

A Florida Panthers is életben tarotta a reményeit, miután 3-2-re nyert a vendég Boston Bruins ellen. A hazaiak olimpiai bajnok kapusa, Roberto Luongo 1000. alapszakasz-mérkőzését játszotta, harmadikként átlépve a bűvös határt. Csak két legenda, Martin Brodeur és Patrick Roy előzi meg ebben a tekintetben.

"Lu" egykori csapata, a Vancouver Canucks utolsó hazai meccsét játszotta a szezonban, amely azt is jelentette, hogy a Rogers Arena közönsége utoljára láthatta Henrik és Daniel Sedint, akik visszavonulnak az idény végén. Az ikrek elköszönése nem is sikerülhetett volna szebbre, Daniel két találatot is szerzett, mindkettőt Henrik gólpasszából, a másodikkal a győzelmet is megszerezte a Canucksnak.

A Los Angeles Kings és a Minnesota Wild kvázi tét nélkül játszott, hiszen mindkét együttes kvalifikálta már magát, Dustin Brown viszont emlékezetessé tette az estét. A Kings szélsője négy gólt szerzett a mérkőzésen, az utolsót hosszabbításban.

Eredmények:

New Jersey Devils- Toronto Maple Leafs 2-1

New York Islanders-New York Rangers 2-1

Philadelphia Flyers-Carolina Hurricanes 4-3

Washington Capitals-Nashville Predators 3-4

Columbus Blue Jackets-Pittsburgh Penguins 4-5 - hosszabbítás

Detroit Red Wings-Montreal Canadiens 3-4

Florida Panthers-Boston Bruins 3-2

Winnipeg Jets-Calgary Flames 2-1

Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights 4-3

Vancouver Canucks-Arizona Coyotes 4-3 - hosszabbítás után

Los Angeles Kings-Minnesota Wild 5-4 - hosszabbítás után

San Jose Sharks-Colorado Avalanche 4-2