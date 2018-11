A Nemzeti Futball Liga (NFL) 10. játékhete után több csoportban is tisztul a kép a rájátszást illetően, de van, ahol öldöklő harc várható a maradék hét fordulóban. Ebben a körben is borult a papírforma, arra például biztosan kevesen fogadtak, hogy a New Englandet 24 ponttal veri a Tennessee, miközben bohócot csinál Tom Bradyből, de valószínűleg arra is, hogy egy rúgó négyszer találja el a kapufát egy meccs alatt. Na és azt ki látta előre, hogy a Cleveland pozitív rekordokat fog döntögetni?

Potyogtak a rekordok Clevelandben

A Browns első sikerét aratta Hue Jackson menesztése óta, méghozzá rég nem látott támadójátékkal. A két újonc, Baker Mayfield és Nick Chubb is elemében volt, mindkettő klubcsúcsot döntött. Előbbi 151.3 irányítómutatóval zárt, 20 passzából 17 sikeres volt, és három TD-átadást jegyzett. Az elsőt Rashard Higginsnek osztotta ki, futtából, tűpontosan.

Utóbbi is hozzátette a magáét 176 futott és 33 elkapott yarddal, valamint két touchdownnal. Az egyiket egy 92 yardos vágta után szerezte, ami szintén klubcsúcs, valamint az NFL leghosszabb TD-t érő játéka volt az egész szezonban. Íme:

Hogy a vesztes Atlantáról is beszéljünk, a 2017-es Super Bowl vesztesének sztárelkapója, Julio Jones ezen a meccsen érte el a 10 000 elkapott yardot, amelyhez 104 mérkőzésre volt szüksége, ennél hamarabb senki sem jutott el eddig a mérföldkőig. Sovány vigasz ez a Falcons számára, amelynek ezzel a vereséggel alighanem véget ért a szezon, hiszen 4-5-ös mérleggel áll. Tudja ezt az irányító, Matt Ryan is.

Koporsót vittek az edzőnek, aki bajnokveréssel válaszolt

Ha van olyan párharc az NFL-ben, ahol a két csapat tényleg gyűlöli egymást, az a Philadelphia-Dallas párosítás. A drukkerek ilyenkor tényleg mindent kitalálnak, hogy az ellenfél fejébe másszanak, így volt ezzel az az Eagles-fanatikus is, aki meghökkentő ajándékkal készült Jason Garrettnek, a Cowboys vezetőedzőjének. Mivel a texasi csapatnak idén nagyon nem megy, sokan rebesgetik, hogy Garrettet bármikor kirúghatják, ráadásul mivel nem igazán tartják sokra NFL-berkekben, ezért a főedzői karrierje is véget érhet. Erre szerette volna (valószínűleg) felhívni a figyelmet az a szurkoló, aki egy koporsót készíttetett Garrett pályafutásának, és ki is vitte a mérkőzésre.

A Dallas valóban eltemethette volna a szezont, amennyiben kikap a címvédő Eagles otthonában, de belekapaszkodott az utolsó szalmaszálba, és Ezekiel Elliott remeklésének köszönhetően (151 futott, 36 elkapott yard, 2 TD) 27-20-ra győzött. Ő is beállt a gátfutók klubjába:

Mindkét csapat 4-5-ös mérleggel áll, és már csak a csoportéllovas Washington Redskins hanyatlásában bízhat.

Tom Bradyt korábbi csapattársa alázta

Minden idők egyik legjobb játékosa nem arról híres, hogy megbízhatóan kapná el a labdákat, ez a legutóbbi Super Bowlon is kiderült. Igaz, nem is az a dolga. Ezúttal a New England a Tennessee Titans ellen próbálkozott trükkös játékkal, amelynek végén Julian Edelman passzolt Bradynek, ő pedig el tudta kapni a labdát, de az ezt követő mozdulatsorra nem lesz büszke. A 41 éves legenda addig csetlett-botlott, ami sikerült elesnie, egy yarddal a first down előtt, így a labda visszakerült a Titanshez.

Brady ezzel az NFL történetének 3. olyan játékosa lett, aki 40 éves kora fölött is jegyez elkapást, korábban csak Brett Favre, valamint minden idők legjobb elkapója, Jerry Rice volt képes erre.

A Titans vezetőedzője, a New Englanddel Brady oldalán korábban három Super Bowlt nyerő Mike Vrabel úgy gondolta, ad egy kis leckét az irányítónak, hogyan kell ezt a figurát tökéletesen végrehajtani, és azonnal olyan játékot hívott, amelynél az ő irányítója, Marcus Mariota kapta el a tojást. És ebből a first down is összejött.

Ráadásul Vrabel le is győzte egykori csapattársát, és mesterét, Bill Belichicket is, a Tennesse 34-10-re nyert.

Chicagóban Puskás Ferencet próbálták utánozni

Mióta Matt Nagy átvette a Bears irányítását, az együttes támadójátéka ugrásszerűen fejlődik. A másodéves Mitch Trubisky csak úgy lubickol, a Detroit Lions ellen háromszor adott touchdown-passzt, egyszer pedig ő maga futotta meg. A csapat rúgójának, Cody Parkeynak is sok szerep jutott, ő pedig emlékezetessé tette a napot, de nem feltétlenül lesz rá büszke. Ugyanis négyszer is a kapufát találta el, amihez hasonló még soha nem történt az NFL-ben.

Azt nem tudni, hogy direkt csinálta-e, mondjuk fogadott-e valakivel (ha igen, azért csúnyán eltiltják), de az biztos, hogy még rengeteget kell fejlődnie, hogy Öcsi bácsi nyomába érjen, aki George Best anekdotája szerint egy ausztráliai gyerektáborban tízből tízet rúgott. Az egy kicsit még messze van, de Parkey határozottan jó úton halad.

A Bears ettől függetlenül is győzött a Detroit Lions ellen, ahol csak az újonc futó, Kerryon Johnson teljesítményére lehetnek büszkék, két hatpontost is szerzett. Viszont a tájékozódásával még akadnak gondok, vagyis inkább azzal, hogy felismerje saját kispadját.

Egyre félelmetesebb a New Orleans

Drew Brees 39 évesen élete formájában játszik és egyelőre vezeti az MVP-harcot, csapata, a New Orleans pedig bedarál mindent és mindenkit, ami és aki az útjába kerül. Most a playoff-álmokat dédelgető Cincinnati Bengalson volt a sor, amely 0-7 után még tudott egyenlíteni, ott viszont elkattantak Breesék. Futószalagon jöttek a touchdownok, az irányító hármat passzolt és egyet futott (ugrott), de Alvin Kamara is beszállt kettővel. A Saints játékosai az összes pontszerzés után X-et formáltak feltett kezeikkel, üzenve ezzel a rettenetesen peches Dez Bryantnek, akit hét közben igazolt le az együttes, de az első edzésén elszakította az Achillesét.

A Saints Super Bowl-esélyeshez méltón hengerelt, és végül 51-14-re győzött, a Bengals kabalája sem viselte jól a vereséget.

A Kansas City is őrzi bombaformáját, Patrick Mahomes Brees legkomolyabb kihívója az MVP-csatában, az elkapó Tyreek Hill pedig két touchdownt és 117 yardot szedett össze az Arizona ellen. Érdemes megnézni mindkét ünneplését.

A túloldalon a legendás Larry Fitzgerald 50 yardot gyűjtött, ezzel megelőzte Terrell Owenst, és már második az NFL örökranglistáján 15 952-vel, a már említett Rice mögött, akit soha senki nem fog megelőzni, mivel 22 895-tel fejezte be pályafutását.

Ezt irtja az NFL foggal-körömmel

A Green Bay Packers elkapójának, Equanimeous St. Brownnak a nevét eddig csak azért jegyezte meg valaki, mert a legkevésbé sem hétköznapi. Ez egészen vasárnap estig volt így, azóta viszont ő az NFL ügyeletes parasztja, ugyanis egy teljesen ártalmatlan szituációban kiütötte a Miami védtelen védőjét, Bobby McCaint, aki agyrázkódást szenvedett.

Volt feszülés a Los Angeles Rams-Seattle Seahawks meccsen is, Aaron Donald került összetűzésbe Justin Brittel már a mérkőzésen, majd utána is.

Az Oakland Raiders megállíthatatlan lejtmenetbe kapcsolt, a Los Angeles Chargerstől is simán kikapott. A tight end, Jared Cook minden dühe benne volt ebben a mozdulatban (ami legalább szabályos).

Rendhagyó elkapások

A Buffalo Bills-New York Jets roncsderbi egyoldalúbbra sikerült, mint azt bárki várta volna. A Bills minden követ megmozgat azért, hogy ne Nathan Peterman irányítson, ezúttal Matt Barkley-t rángatták be az utcáról, ami jó döntésnek bizonyult, két touchdownt szerzett. Egyik hatpontosát a majdnem 150 kilós támadófalember, Dion Dawkins kaparintotta meg.

Ryan "Fitzmagic" Fitzpatrick 406 yardot passzolt a Washington ellen, csapata, a Tampa Bay pedig 501-ig jutott, mégis csak 3 pontot sikerült szereznie, ami egyedülálló teljesítmény az NFL történetében. Valószínűleg azért is, mert a red zone-ban mindig megállt a tudomány, Fitzmagic pedig a védőket találta meg a passzaival. Josh Norman interceptionje a szezon eddigi talán legszebb elcsípett átadása.

NFL, 10. játékhét:

Oakland Raiders-Los Angeles Chargers 6-20

Green Bay Packers-Miami Dolphins 31-12

Los Angeles Rams-Seattle Seahawks 36-31

Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys 20-27

Indianapolis Colts-Jacksonville Jaguars 29-26

Chicago Bears-Detroit Lions 34-22

Cincinnati Bengals-New Orleans Saints 14-51

Cleveland Browns-Atlanta Falcons 28-16

Kansas City Chiefs-Arizona Cardinals 26-14

New York Jets-Buffalo Bills 10-41

Tampa Bay Buccaneers-Washington Redskins 3-16

Tennessee Titans-New England Patriots 34-10

csütörtökön játszották:

Pittsburgh Steelers-Carolina Panthers 52-21