Messi minden porcikája reszket a világbajnoki aranyért

Ha van ember Cristiano Ronaldón kívül, aki minden porcikájával szinte remeg a világbajnoki győzelemért, az Lionel Messi. Nemcsak azért, hogy kárpótolja saját magát az FC Barcelona idei csúfos Bajnokok Ligája szereplése miatt, hanem azért is, hogy a négy évvel ezelőtti vb-ezüst után megmutassa: Argentína igenis képes a világ legjobbja lenni. És képes legyőzni a németeket. Ő maga pedig tud gólokat rúgni egy világbajnokságon.

Az ötszörös aranylabdás argentin neve a futballban kevésbé járatosak számára egyet jelent a Barcelonával, meg magával a focival is. Azon viszont talán a fotelhuszárok sem vesznek össze a szakmával, hogy Messi egy személyben testesíti meg a klubhűséget és az utánpótlás-nevelést. Ami a Romának volt Totti, az ő a Barcának. Igaz, utóbbihoz - mármint az utánpótlás-gondozáshoz - mintha annyira nem ragaszkodnának mostanában. Legalábbis idén áprilisban a Celta Vigo elleni bajnokin Ernesto Valverde olyan csapatot küldött a pályára, melyben egyetlen saját nevelésű játékos sem volt. Legutóbb 16 évvel korábban fordult elő ilyen a klubnál.

Messi azonban - ha kezdő, ha nem - lassan két évtizede szolgálja és erősíti egyszerre a csapatot, mellyel nyolc bajnoki címet, hat Spanyol Kupát és négy Bajnokok Ligáját nyert meg. Joggal érezheti úgy, hogy válogatott szinten is jöhetne már egy komolyabb siker, ha lehet, akkor több egy elveszített vb-döntőnél. Igaz ugyan, hogy háromszor is sikerült az argentinokkal bejutnia a Copa America döntőjébe, nyert U20-as vb-ét és 2008-ban olimpiát is, de a világbajnokság mégiscsak világbajnokság.

Németek...! Németek mindenhol...

Amiből a mostani lesz Messinek a negyedik. Az első 2006-ban volt, nagyon fiatalon, mindössze 19 évesen lépett pályára. Pontosabban ülhetett a kispadon: a németországi torna első, Elefántcsontpart elleni csoportmeccsét a padon töltötte. A Szerbia elleni találkozó 74. percéig kellett várnia, hogy minden idők legfiatalabb argentin vb-résztvevőjeként belerúghasson a labdába. Első meccsén rögtön gólpasszal és góllal mutatkozott be, majd - már a nyolcaddöntőben - Mexikónak is betalált, de les miatt azt nem adták meg.

És akkor jöttek a németek: a negyeddöntőben Messi passzív résztvevője volt a 4-2-es kudarcnak, egy percet sem játszhatott élete első világbajnokságának utolsó meccsén.

Jött a folytatás és a mumus németek, akiket négy évvel később sem kerültek el. Az európai csapat 2010-ben a negyeddöntőben alázta meg a dél-amerikait, és hiába voltak a nyolc között, Messi számára élete második világbajnoksága sem a várt teljesítményt hozta. Egyetlen gólt sem sikerült lőnie, viszont a görögök ellen csapatkapitányként mutatkozhatott be. Nigéria, Dél-Korea és a görögök elleni csoportmeccsek után jöhetett a nyolcaddöntőben Mexikó és egy gólpassz Messi neve mellé. Aztán a nyolc között érkeztek a már említett németek, és a 4-0-s vereség, hozzá Maradona vigasza. A kudarc, ami után majdnem összejött a reváns 2014-ben.

De tényleg csak majdnem. Messi négy évvel ezelőtt, Brazíliában volt legközelebb a vb-trófeához a válogatottal. Csoportgyőztesként mentek tovább Bosznia-Hercegovina, Irán és Nigéria mellől, a Svájc elleni nyolcaddöntőben viszont csak nyögvenyelősen, a hosszabbítás végén szerzett góllal nyertek. A negyeddöntőben Belgium, majd az elődöntőben Hollandia volt az ellenfél, büntetőkkel jutott a dél-amerikai együttes a döntőbe. Ahol jöttek a németek - már megint -, és a vereség - már megint. Most épp 1-0-s.

Messi összesen négy gólt szerzett a tornán, a fináléban nem sikerült betalálnia, hiába volt több helyzete is, bármennyire akarta, egyszerűen semmi nem jött össze neki a Maracana Stadionban. A hosszabbításban Götze szerezte a meccs egyetlen, a németeknek világbajnoki címet érő gólját. Messi meg ballaghatott haza a vesztesnek járó ezüstéremmel, és talán azóta is várja, hogy 2018-ban végre visszavágjon a nagy ellenfélnek.

A klubjával a BL-ben csalódott, de bajnoki címmel vigasztalódott (?) Messi számára egyszerűen nincs veszítenivaló ezen a világbajnokságon. Hogy dühből vagy csalódottságból ad-e majd mindent bele, egyáltalán mindent belead-e, az leghamarabb június 16-án, a D-csoport Argentína-Izland nyitómeccsén kiderül.

Messi értéke számokban

Instagram-követők: 90,4 millió

Facebook-lájkolók: 89 592 462

Google találatok száma: 217 millió

Válogatottság: 123

Világbajnokság: 2006, 2010, 2014

Világbajnoki gólok: 5

Az Origo Sport kilenctagú szerkesztőségének pontozása (a PlayStation FIFA-ban alkalmazott szempontok szerint 1-10 közötti pontszámot adtunk az egyes készségekre, majd a kapott értéket átlagoltuk - 1 a legrosszabb, 10 a legjobb)

Gyorsaság: 9,125

Pontosság: 9,625

Passzolás: 9,5

Labdavezetés: 9,625

Védekezés: 3,875

Erőnlét: 8

Összesen: 49,75