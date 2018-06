Neymar hátán kapaszkodva feledné a négy évvel ezelőtti sokkot Brazília

Aki nem szereti annyira a focit, a világbajnoki csoportokat az is végigböngészi legalább addig, ameddig meg nem találja a világbajnokságok történetének rekordbajnokát, Brazíliát. Az ötszörös győztes az E-csoportban kapott helyet a 2018-as labdarúgó-világbajnokságon Svájc, Costa Rica és Szerbia társaságában.

Vannak a megrögzött fociszurkolók és azok, akik csak a nagy világversenyek idején, Európa- vagy világbajnokságokon kapcsolják be a tévét focimeccs miatt. Brazília miatt még az utóbbiak is mindig távirányítót ragadnak, a mindenkori brazil válogatottra egyszerűen mindenki kíváncsi. A brazilokat az sem utálja, aki adott esetben nem szurkol nekik, és a brazilokat soha nem lehet leírni, akkor sem, ha éppen nincs a csapatban egy Pelé, Romario, Ronaldo, Ronaldinho vagy Rivaldo.

A brazilok talán nem a legjobbkor rendezhettek világbajnokságot, 2014-ben nem volt annyira erős az a hazai csapat, amely ugyan eljutott az elődöntőig, de ott Neymar nélkül történelmi, 7-1-es vereséget szenvedett a későbbi világbajnok német együttestől.

A brazilok azóta sem heverték ki a hatalmas kudarcot, a semleges nézők tudatába is beégett a nézőtéren zokogó fiatalabb és idősebb szurkolók látványa, a csapat pedig 2014 óta azért küzd, hogy ezt a stigmát valahogy levakarja magáról. Erre minden bizonnyal csak a világbajnoki cím lenne teljes gyógyír.

Aranyat érhet a pihenten érkező legnagyobb sztár

Az elmúlt évek nagy világversenyein előre jósolt sztárok közül nagyon sokan betliztek, talán pontosan azért, mert a klubszezon után kifacsarva érkeztek az aktuális tornákra. A brazilok legnagyobb sztárjával, a világ legdrágább játékosával ez most biztosan nem fordulhat elő.

A 26 éves Neymar 2017 nyarán igazolt világrekordot jelentő, 222 millió euróért a Barcelona csapatától a Paris Saint-Germainhez. Sokan nem értették, miért cseréli el valaki Lionel Messit, a Barcelonát és a spanyol bajnokságot a PSG-re és a Ligue 1-re. Neymar a magyarázatok szerint ki akart lépni Messi árnyékából és „saját” csapatot akart, ahol ő lehet a dudás, ezzel egyidejűleg pedig természetesen a fizetése is emelkedett.

Neymar klubváltásának a brazilok örülhettek a legjobban, hiszen abban talán mindenki egyetért, hogy a PSG terhelése nem feltétlenül említhető egy lapon a Barcelonáéval. A franciák ugyan egyre nagyobb kihívóvá lépnek elő a Bajnokok Ligájában is, de egyelőre a Barca általában messzebb jut, mint a PSG, és a spanyol bajnokságban is komolyabb meccseket kellett játszania Neymarnak, mint a PSG-ben.

Sérülés, ahogy mondani szokták, soha nem jön jókor, de a brazil válogatott szempontjából talán most nem történt akkora baj.

Neymar a február végi, Marseille elleni bajnokin szenvedett sérülést, eltört egy csont a lábfejében. Miközben a PSG már Neymar nélkül kiesett a Real Madrid ellen a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján, a brazil hazarepült, ahol megműtötték, és elkezdte hónapokig tartó rehabilitációját. A közösségi médiában látható képek tanúsága szerint jól teltek a napok, pókerezett, díjátadókra és divatbemutatókra járt, magyarul készült a visszatérésre, ami nem is iskerült rosszul, a horvátok elleni felkészülési meccsen rögtön rúgott egy gólt.

Neymar egyébként jól bírja a terhet, 17 évesen már alapembere volt a Santosnak, négy évvel ezelőtt is tőle várták a csodát a világbajnokságon, ahol jól is szerepelt sérüléséig, a riói olimpián is játszott, ahol az ő góljával nyerte meg az aranyat Brazília.

Kik léphetnek Neymar mellé?

Jó eséllyel a világ harmadik legdrágább játékosa, a télen Barcelonába szerződött Philippe Coutinho, valamint a Neymar távozásakor szintén a katalán fővárosba befutott Paulinho, de ez a brazil válogatott most valóban bivalyerős.

Csak pár név érzékeltetésként: Gabriel Jesus, aki szintén sérülés után tért vissza a Manchester Citybe, Roberto Firmino, Douglas Costa, Willian, Casemiro, Marcelo, Thiago Silva vagy David Luiz, de ezúttal már a kapuban is klasszisok vannak, ugyanis Éderson és Alisson is BL-csapatokban kezdő a Manchester City, illetve az AS Roma csapataiban. A védelemből hiányozni fog Dani Alves sérülés maitt, de talán tudják pótolni majd a hiányzó trófeahalmozót.

A brazilok jó formában vannak, 2017 januárja óta egyetlen meccsen kapott ki Tite csapata. Oroszországban már az első meccsen eldőlhet sok minden, ugyanis a Brazília-Svájc meccsel kezdődnek a küzdelmek az E-csoportban.

A csapat legnagyobb sztárja: Neymar (Paris Saint-Germain)

Tite Európai szemnek nem lehet túl ismerős a brazilok szövetségi kapitánya. Nem véletlenül, ugyanis az Adenor Leonardo Bacchi néven anyakönyvezett szakember csak Brazíliában focizott. Edzőként a Corinthians csapatával nyert Libertadores-kupát és FIFA klubvilágbajnokságot is. Brazílián kívül közel-keleti csapatoknál dolgozott, 2016 nyara óta vezeti a brazil válogatottat. Az 56 éves szakember vezetésével csak egyszer kapott ki a brazil csapat.

A brazil válogatott világbajnoki kerete:

kapusok: Alisson Becker (AS Roma), Ederson Moraes (Manchester City), Cássio Ramos (Corinthians)

hátvédek: Danilo Luiz da Silva (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luís (Atlético Madrid), Fagner Conserva Lemos (Corinthians), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Joao Miranda (Internazionale), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio)

középpályások: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Sahtar Donyeck), Paulinho (FC Barcelona), Philippe Coutinho (FC Barcelona), Renato Augusto (Peking Kuoan), Willian Borges da Silva (Chelsea)

támadók: Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Douglas Costa (Juventus), Taison Barcellos Freda (Sahtar Donyeck)

Svájc meglepő magasságban

A magyar válogatott mellől, pontosabban elől jutott ki a világbajnokságra a svájci csapat, amely ugyan pótselejtezőre kényszerült Portugália mögött, de ez mit sem von le Vladimir Petkovicék érdeméből, akik zsinórban kilenc sikerrel kezdték a selejtezőket. Svájc állandó szereplője lett a világbajnokságoknak, ez zsinórban a negyedik részvételük.

A mieink ellen két meccsen nyolc gólt szerzett Svájc, amely ennek ellenére nem a gólgazdag mérkőzések nagymestere. A maradék nyolc selejtezős meccsen meg is állt 15-nél a Petkovic-csapat.

Svájcot nem világklasszisok alkotják, főleg a csapategység az, ami messzire viheti őket. Olyan rutinos játékosok tolhatják majd a csapat szekerét, mint a svájci Robben, azaz Xherdan Shaqiri, a Juventus tól nyáron távozó, lehet az Arsenalnál kikötő rutinos védő, Stephan Lichtsteiner vagy Valon Behrami, a középpályán az arsenalos Granit Xhaka diktálja a tempót, elöl pedig sok múlhat majd azon, hogy Seferovic milyen százalékban használja ki a helyzeteit.

Svájc stabil top 10-es csapat a FIFA-világranglistán.

A csapat legnagyobb sztárja: Granit Xhaka (Arsenal)

Vladimir Petkovic A szarajevói születésű szakember 1997 óta edző, Svájcban, korábbi csapatánál kezdte a szakmát, majd jó pár lépcsőfok után 2012-ben a Lazio edzője lett, 2014 óta irányítja a svájci csapatot.

Svájc világbajnoki kerete:

kapusok: Roman Bürki (Dortmund), Yvon Mvogo (RB Leipzig), Yann Sommer (Mönchengladbach)

védők: Manuel Akanji (Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (AC Milan), Fabian Schär (Deportivo La Coruna)

középpályások: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Remo Freuler (Atalanta), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

támadók: Josip Drmic (Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica),

Costa Rica – csoda négyévente?

Anglia, Olaszország, Uruguay, Costa Rica. Ez volt a négy évvel ezelőtti világbajnokság D-csoportja, és hogy ki nyerte? Igen, Costa Rica. Egy bizonyos Keylor Navas - aki azóta a Real Madrid kapusa - parádézott, Joel Campbell pedig - aki továbbra is az Arsenal kötelékébe tartozik, de hatodik klubjában szerepel kölcsönben - Bryan Ruizzal bolondította a védőket. Akkor még egy kört ment a csapat, büntetők után a görögöket kiejtették, majd szintén tizenegyesek után kiestek a hollandok ellen, így veretlenül zárt Costa Rica, amely a legjobb nyolc közé jutott.

A válogatott kulcsemberei szinte ugyanazok, mint négy éve, az edző személye változott csak, a lehetőség tehát adott idén is. A közép-amerikai selejtezősorozatban csak Mexikó előzte meg Costa Ricát, amelyet nem lehet leírni, talán még a braziloknak sem.

A magyarok is játszottak Costa Rica ellen barátságos meccset 2017-ben, de akkor a nagy sztárok nélkül érkezett az amerikai csapat, amely pár nappal korábban 5-0-ra kikapott a spanyoloktól, mi 1-0-ra nyertünk.

A csapat legnagyobb sztárja: Keylor Navas (Real Madrid)

Óscar Ramírez A csapat szövetségi kapitánya eddig csak Costa Ricában dolgozott, 75 alkalommal pedig ő is szerepelt a válogatottban, nem mondhatni, hogy nincs tapasztalata.

Costa Rica világbajnoki kerete:

kapusok: Leonel Moreira (CS Herediano), Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (LD Alajuelense)

védők: Johnny Acosta (Rionegro Águilas), Francisco Calvo (Minnesota United), Óscar Duarte (Espanyol), Cristian Gamboa (Celtic), Giancarlo González (Bologna), Rónald Matarrita (New York City FC), Bryan Oviedo (Sunderland), Ian Smith (IFK Norrköping), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps)

középpályások: Randall Azofeifa (CS Herediano), Christian Bolanos (Deportivo Saprissa), Celso Borges (Deportivo La Coruna), Daniel Colindres (Deportivo Saprissa), David Guzmán (Portland Timbers), Bryan Ruiz (Sporting CP), Yeltsin Tejeda (Lausanne), Rodney Wallace (New York City FC)

támadók: Joel Campbell (Betis), Marco Urena (Los Angeles FC), Johan Venegas (Deportivo Saprissa)

Szerbia újra a térképen

2008 óta indul Szerbia néven az egykori jugoszláv tagköztársaság, de az utóbbi évek nem sikerültek túl fényesen, 2008 óta egy világversenyen szerepelt a válogatott, a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon azonban a három pont kevés volt a továbbjutáshoz.

Slavoljub Muslin vezetésével Írország, Wales és Ausztria előtt lett meg a kijutás, ami azért komoly fegyvertény. Muslin a siker ellenére távozott, helyét a mindössze 44 éves Mladen Krstajic vette át, aki a Werderben és a Schalkéban focizott hosszú éveken át.

A szerb válogatott nem a labdazsonglőrök csapata, Ivanovic, Nastasic, Kolarov és Matic érvén inkább a védekezés megoldott, üde színfolt lehet a Lazio 23 éves tehetsége, Sergej Milinkovic-Savic és a többi, U20-as világbajnok fiatal.

A csapat legnagyobb sztárja: Nemanja Matic (Manchester United)

Mladen Krstajic Krstajic kilenc évet húzott le a Bundesligában, visszavonulása óta csak a válogatott mellett dolgozott, előbb edzőként, majd 2017 óta ő a szövetségi kapitány, játékosként 59 meccse van a válogatottban.

A szerb válogatott világbajnoki kerete

kapusok: Vladimir Stojkovic (Partizan Beograd), Predrag Rajkovic (Makkabi Tel-Aviv), Marko Dmitrovic (Eibar)

védők: Branislav Ivanovic (Zenit), Aleksandar Kolarov (AS Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Dusko Tosic (Kuangcsou), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Krasznodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milan Rodic (Crvena zvezda)

középpályások: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Sergej Milinkovic-Savic (SS Lazio), Adem Ljajic (Torino), Marko Grujic (FC Liverpool), Dusan Tadic (Southampton), Filip Kostic (Hamburger SV), Andrija Zivkovic (Benfica), Nemanja Radonjic (Crvena zvezda)

támadók: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)

Menetrend:

Június 17., 14.00, Szamara, Koszmosz Arena

Costa Rica (E3)–Szerbia (E4)

Június 17., 20.00, Rosztov, Rosztov Arena

Brazília (E1)–Svájc (E2)

Június 22., 14.00, Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion

Brazília (E1)–Costa Rica (E3)

Június 22., 20.00, Kalinyingrád, Kalinyingrád Stadion

Szerbia (E4)–Svájc (E2)

Június 27., 20.00, Moszkva, Szpartak Stadion

Szerbia (E4)–Brazília (E1)

Június 27., 20.00, Nyizsnyij Novgorod, Nyizsnyij Novgorod Stadion

Svájc (E2)–Costa Rica (E3)