Az orosz cserék rendezték le a szaúdiak elleni nyitómeccset

Az orosz labdarúgó-válogatott egy félidő alatt lerendezte a Szaúd-Arábia elleni meccset Moszkvában a 2018-as labdarúgó-világbajnokság nyitómeccsén. A gyengécske ázsiai csapat szinte semmilyen erőbedobásra nem késztette a házigazdát, amely különösebb gond nélkül nyert 5-0-ra. Hogy ez a meccs mégis bekerül a történelemkönyvekbe az a cseréknek köszönhető, hiszen az orosz csapat két cserejátékosa is gólt ért el. Ilyenre pedig a vb nyitómeccseinek történetében még nem volt példa. Cserisev kétszer köszönt be, ezzel Neymar nyomába eredt, mert eddig csak a brazil tudott két gólt lőni nyitómeccseken. Ez az 5-0 a világbajnokságok történetének legnagyobb arányú nyitómeccs-győzelme volt.

1432 nap után ismét világbajnoki futballmérkőzést rendeztek, Moszkvában a házigazda orosz és a szaúdi válogatott játszotta a 2018-as világbajnokság nyitómérkőzését. Mondanunk sem kell, hogy telt ház, 80 ezer néző figyelte a meccset. Az oroszoknak mindent egy lapra kellett feltenni, mert az A-csoportban most játszottak a legkönnyebb ellenféllel - Egyiptom és Uruguay erősebb csapat, mint a szaúdi.

Ennek megfelelően az oroszok nagy lendülettel és három szöglettel kezdték a mérkőzést. A szaúdi együttesnek az első percekben volt egy "tikitakája" (na, jó, ebben akadt némi túlzás), majd a tizedik perctől kezdve állandósult a házigazda csapat fölénye.

A 12. percben megszületett a 2018-as világbajnokság első gólja. Egy orosz szögletet követően Golovin adott be jobbal a bal oldalról, az érkező Jurij Gazinszkij hét méterről a jobb alsó sarokba fejelt (1-0.)

Gazinszkij a világbajnokság első kapura lövéséből érte el a gólt. A Krasznodar játékosa, aki először három évvel ezelőtt lett a keret tagja.

A gól után az oroszok tovább nyomtak, nem sok hiányzott ahhoz, hogy perceken belül megszülessen a második góljuk. Szmolov fejese a kapu irányába tartott, de a szaúdiak kapusa, Al-Majuf kiütötte a labdát.

A szaúdi csapat a 21. perc után szabadult ki a nyomás alól, ekkor lőhette a zöldmezes csapat az első szögletét. Az oroszokat viszont sérülés szomorította el, mert Dzagojev sántikált le a pályáról, helyette Cserisev érkezett.

Félóra elteltével ellaposodott a játék. Az oroszok nem szaggatták az istrángot, a szaúdiak meg nem tudtak mit kezdeni az ellenféllel. Így aztán legfeljebb azon lehetett elmélkedni, hogy a házigazda mennyit ad ki magából ezen a mérkőzésen. Amely szép lassan szelíd felkészülési meccsé silányult. A két csapat egészen a 42. percig gurigázott egymással, amikor az oroszok úgy gondolták, ideje bevinni a másodikat. Ezt pedig az a Cserisev lőtte, aki a sérült Dzagojev helyére állt be. Ballal az ötös sarkától bombázott a kapuba. Ezzel ő lett a vb-k történetének első cserejátékosa, aki nyitómérkőzésen gólt lőtt.

Az első félidőben tehát 2-0-s vezetésre tett szert Oroszország, amely 45 perc alatt könnyedén lépett át ellenfelén. Elnézve a zöld mezes ázsiai csapatot, a második félidőben az oroszok már az Egyiptom elleni mérkőzésükre készülhettek. A szaúdi csapat az első félidőben összesen két szögletet tudott felmutatni. Nem túl sok.

Továbbá el lehetett merengeni olyan okosságokon, hogy az a csapat, amely a nyitómeccseken gólt rúgott, még sosem nyerte meg azt a világbajnokságot, amelyen ezt megtette, de ezek pont arra voltak jók, hogy lepörögjön a szünet és jöjjön a második félidő.

Amelyben a szaúdi csapatnak muszáj volt valamit villantania. De nem tudott. Ott folytatták, ahol az első 45 percben abbahagyták. Az oroszok innentől kezdve gyakorlatilag arra vártak, hogy leteljen a mérkőzés - legyünk őszinték, a nézők is így voltak ezzel.

Aztán az 56. percben a semmiből érkezhetett volna meg a szaúdiak szépítő gólja, de a jobbról középre lőtt labda két szaúdi játékos előtt is elsuhant. A Luzsnyiki közönségének nem tetszett, amit lát (pontosabban, amit nem lát), mert egyre erősebb füttyszóval jelezte az elégedetlenségét. Mert a pályán semmi sem történt. A 66. perctől a nézők a jól ismert hullámzással szórakoztatták magukat, miközben ólomlábakon vánszorgott előre az idő.

Természetesen az orosz válogatottat semmi sem akadályozta meg abban, hogy újabb gólt, gólokat szerezzen, de hosszú ez a világbajnokság, kell az erő a következő meccsekre.

Aztán az oroszok gondoskodtak arról, hogy ez a nem túl magas színvonalú meccs is bekerüljön a történelemkönyvekbe. Ugyanis a 72. percben Zobnin beadását az egy perce csereként pályára lépő Dzjuba bólintotta a szaúdi kapuba. 3-0.

Két olyan játékos is beköszönt ezen a mérkőzésen, akik nem voltak ott a kezdő tizenegyben. Ilyenre a vb-k történetében nem volt még példa.

A 92. percben Cserisev még bal külsővel bevágott egy olyan gólt, amelyre mindenki csettintett - 4-0.

Itt még nem volt vége. A lefújás előtt néhány pillanattal Golovin szabadrúgása is bement, ez már öt kopasz. Az utolsó két gól nagyon látványos volt.

Ezzel pedig le is pergett a 2018-as labdarúgó-világbajnokság első meccse. Jobbat láttunk már ebben a műfajban is, de az oroszok biztosan nem elégedetlenek, a szaúdiak meg kábé ennyit tudnak. A meccsen a 88.percben került elő az első sárga lap, ez is sokat mondó adat azért.A végén azért csak eszünkbe jutott, hogy lesz ez még ígyse, mert amikor majd jön a 48 csapatos vébé (2026-tól biztosan, de lehet, hogy már 2022-ben is), láthatunk még több ilyen veretes csapatot, mint a szaúdi volt. Hol van már 1994 és ez. Beteszem ide, nézegessék. Owairan nagy gólja a belgák ellen.

A csoport, 1. forduló: Oroszország - Szaúd-Arábia 5-0 (2-0)

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző, v.: Nestor Pitana (argentin)

gólszerzők: Gazinszkij (12.), Cserisev (43., 91.), Dzjuba (71.), Golovin (94.)

sárga lap: Golovin (88.), illetve al-Dzsasszim (93.)

Oroszország: Igor Akinfejev - Mario Fernandes, Szergej Ignasevics, Ilja Kutepov, Jurij Zsirkov - Roman Zobnyin, Jurij Gazinszkij, Alekszandr Golovin, Alan Dzagojev (Gyenyisz Cserisev, 24.), Alekszandr Szamedov (Daler Kuzjajev, 64.) - Fjodor Szmolov (Artyom Dzjuba, 70.)



Szaúd-Arábia: Abdullah al-Majuf - Mohammed al-Brejk, Oszama Havszavi, Omar Othman, Jasszer al-Sahrani - Szalem al-Davszari, Abdullah Otajf (Fahad al-Muvallad, 64.), Szalman al-Faradzs, Taiszir al-Dzsasszim, Jahja al-Sehri (Hattan Bahebri, 72.) - Mohammad al-Szahlavi (Muhannad Assziri, 84.)

Az A-csoport másik találkozóját, az Egyiptom-Uruguay találkozót szombaton 14 órakor rendezik meg.