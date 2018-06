Bede Ferenc: Végre egy jó ítélet a világbajnokságon

Bede Ferenc, korábbi FIFA játékvezető, az Origo szakártője szerint jó döntés született a Belgium-Tunézia mérkőzés 5. percében, amikor a játékvezető Eden Hazard buktatásáért büntetőt ítélt.

Syam Ben Youssef szabálytalankodott a megiramodó Hazard-al szemben, és bár a visszajátszások alapján úgy tűnt, a szabálytalanság a 16-os vonalán kívül történt, Bede Ferenc szerint mégis jó ítélet született.

"Érdekes a szituáció, hiszen alighanem mindenki a lábakat nézi, a buktatás pedig valóban a vonalon kívül történt. A védő azonban a testével is elsodorta a támadót, az pedig egyértelműen látszik, hogy az a kontakt a vonal felett történt, így jogos a büntető. Alighanem a játékvezető is a lábakat figyelte és a büntetőt a lábbal történt szabálytalanságra fújta be. A videószobában viszont vélhetően úgy látták a lassításokon, ahogyan én, hogy nem csak lábbal volt szabálytalan a tunéziai játékos, ezért nem vonták vissza a tizenegyest." - mondta az Origo szakértője.