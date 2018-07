Hazard boldog, hogy Ronaldo és Messi kiesett

Eden Hazard a japánok elleni nyolcaddöntő előtt nyilatkozott a sajtó képviselőinek. A belgák csapatkapitánya elmondta, sajnálja Messit és Ronaldót, amiért számukra véget ért a világbajnokság, Belgium szempontjából viszont nagy előny, hogy a két klasszissal már nem kell számolni.

„Aki odavan a futballért, nyilván minél tovább szeretné nézni a Messihez és Ronaldóhoz hasonló klasszisokat a világbajnokságon. Ám a versenyeken mindig jó dolog, ha kiesik egy favorit, hiszen akkor a te csapatodnak megnőnek az esélyei” - nyilatkozta a Chelsea klasszisa a Daily Starnak, majd így folytatta.

„Eljött a mi időnk, a mi generációnknak ez a most vagy soha pillanata. Jobbak vagyunk, mint 2014-ben vagy 2016-ban, remélem, hogy be is tudjuk bizonyítani.

Belgium hétfőn 20.00 órától Japánnal csap össze a világbajnokság nyolcaddöntőjében, ha továbbjut, akkor a negyeddöntőben a Brazília-Mexikó párharc győztese vár rá.