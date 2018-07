Messi és CR hanyatlása kell ahhoz, hogy ragyoghasson az új szupersztár

Otthon ül, és azon duzzog, hogy már megint Lionel Messi és Cristiano Ronaldo között dől el az év végi Aranylabda sorsa? Elege van abból, hogy mindig, mindenhol, az újságban, az interneten, a tévében, ennek a két játékosnak a nevével találkozik? Hogy klubcsapataik, a Barcelona és a Real Madrid most már egy évtizede uralják a klubfocit? Ha igen, akkor bemutatjuk Önnek a következő generáció szupersztárját, a Paris Saint-Germain és a francia válogatott 19 éves, utolérhetetlen szélsőjét, Kylian Mbappét.

Amikor megismerték a nevét

A még most is csak 19 éves Mbappé klasszikus szélső, igazi cselgép, aki mozgásra és fizikumra Thierry Henry-hoz hasonlítható. 17 évesen és 62 naposan lőtte az első gólját a Monacóban, amivelnemcsak a klub, de a francia bajnokság történetének is legfiatalabb gólszerzője lett.A köztudatba a 2016/2017-es szezonban robbant be. Leonardo Jardim Monacója a ligában rekordot jelentő 30 győzelemmel, 107 (!) gólt rúgva lett bajnok, megelőzve a katari pénzből felpumpált Paris Saint-Germaint. Mbappé a bajnokságban 15 gólt szerzett, de az ő igazi terepe a Bajnokok Ligája volt. A csoportmeccsek alatt mindössze 25 percet játszott, az egyenes kieséses szakaszban azonbanmind a hat meccsen kezdő volt. A hat meccsen hat gólt lőtt.Oda-vissza betalált a Manchester Citynek és a Dortmundnak, és ő volt az, aki a Juventus elleni elődöntő visszavágóján megszakította Gianluigi Buffon 690 perces góltalansági szériáját (az európai kupákban).

Akkor még pillanatsztárnak tűnt

Ez a hat meccs elég is volt ahhoz, hogy a Real Madrid bejelentkezzen egy 180 millió eurós ajánlattal. „Egy játékos megítélésekor hajlamosak vagyunk aránytalanul nagy súlyt helyezni a legutóbbi alakítására; csakhogy az, amit legutóbb mutatott, és amit a jövőben fog, nem feltétlenül ugyanaz" – idéz a Fociológia Michael Lewis – Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game című, valós történeten alapuló könyvéből. Az eset az úgynevezett „heurisztikus döntés" jelenségét példázza:minél hozzáférhetőbb az emlékezetben egy információ, annál nagyobb hatást gyakorol a döntéseinkre,még akkor is, ha ez az információ netán merőben lényegtelen. Bármennyire is jó volt tehát Mbappé, ekkor még csak pillanatsztárként beszélhettünk róla.

Végül a Real helyett a PSG vitte őt 180 millió euróért, ahol Neymarral és Edinson Cavanival kiegészülve Európa egyik legrettegettebb csatárhármasát alkotja. A fiatal francia minden sorozatot figyelembe véve 21 gólt szerzett a 2017/2018-as szezonban, de Neymar árnyékában nem sok rivaldafény jutott neki.

Most már mindenki tudja, hogy ki ő

A 2016-ban U19-es Európa-bajnokságot nyert Mbappé 2017 márciusában kapott először behívót a válogatottba. 25-én, a Luxemburg elleni barátságos meccsen debütált, a 78. percben Dimitri Payet váltotta. Nem tudott azonnal alapemberré válni, a selejtezősorozatban is csak hat meccsen kapott szerepet, és egyszer sem játszotta végig a 90 percet.A világbajnokságon viszont már kezdőként számol vele Didier Deschamps szövetségi kapitány.Perut az ő góljával verték a csoportban, Argentínát pedig egymaga intézte el. A meccs elején úgy robbant ki a védők közül, mint annak idején a brazil Ronaldo, vagy amikor a FIFA-t amatőrre tesszük, és elfutunk mindenki mellett.

A második félidőben duplázott, ezzel

Michael Owen után ő lett az első tinédzser, aki legalább két gólt szerzett világbajnokságon Pelé után az első, aki az egyenes kieséses szakaszban duplázott

Meccs közben a tweetkirály Gary Lineker is azt írta, hogy ő lesz a futball új szupersztárja:

Said it before, but Kylian Mbappe will be the next global football superstar. — Gary Lineker (@GaryLineker) 2018. június 30.

Nem egy hülyegyerek

Mbappé abban a korban van, amikor már nem elég az ösztönös tehetség, az elhivatottság, az áldozatvállalás, és a munkához való hozzáállás alakítja a játékos karrierjét. Fontos, hogy milyen környezetben dolgozik, milyen taktikai felkészítést kap a klubjában, és hogy milyen versenykörnyezetben szerepel hétről hétre.Ilyenkor a játékosügynökök felelőssége is megnő, mert nem a legnagyobb presztízsű, vagy a legtöbb pénzt kínáló csapatot kell megtalálnia,hanem azt, amely a legnagyobb fejlődési lehetőséget garantálja. Hány és hány tehetséges fiatal karrierje bánta, hogy túl korán hozott felelőtlen döntést, a pénzt és a népszerűséget előtérbe helyezve (ami persze nem mindig az ő hibája, sokszor a haszonleső ügynök áll az ügy hátterében).

Igaz, hogy Mbappé rögtön az egyik legnagyobb celebklubhoz igazolt, valószínűleg nem kevés fizetésért, de a döntése védhető. A katariak ugyanis költhetnek bármennyit a PSG-re,Párizsban soha nem lesznek akkora elvárások, mint mondjuk Madridban vagy Barcelonában.A BL-bakik ellenére ráadásul Unai Emery az egyik legfelkészültebb edző, csakúgy, mint a nemrég kinevezett Thomas Tuchel. Mbappénak tehát volt és van kitől tanulnia.

Párizs trófeák nélkül is elájul önmaga nagyságától A fővárosok helyett a vidéki (nagy)városok csapatai uralják a BEK-et és a Bajnokok Ligáját, és ez alól még a legcentralizáltabb városok sem jelentenek kivételt. Nagy-Britanniában például öt vidéki város (Birmingham, Glasgow, Liverpool, Manchester, Nottingham) is előbb szerzett BEK-trófeát, mint London. Még tovább sarkítva, Nottinghamnek több BEK-trófeája van, mint Londonnak, Párizsnak, Moszkvának és Isztambulnak összesen. Az Olympique Marseille 1993-ban megnyerte a kupát, Párizs eddig egyszer sem. A fővárosoknak nincs mit bizonyítaniuk a vidéki városokkal szemben: büszkeségük forrása jóval szélesebben és mélyebben buzog, mint holmi futballcsapaté. Különösen igaz ez Párizsra, ahol egy egész életet leélhet valaki úgy, hogy egyszer is átesne egy futball-labdán. Ezért nem lesz a Paris Saint-Germain soha a párizsiak egyetemes büszkeségének szimbóluma.

„Fiatal kora ellenére nagyon érett és intelligens, ezért lehet belőle sikeres futballista – nyilatkozta róla évekkel ezelőtt Julien Maynard, a francia TF1 tévécsatorna munkatársa. – A karrierjében fontos szerepet játszik a családja, Mbappénak különleges és profi kapcsolata van a szüleivel. Talán amiatt, hogy korán megtapasztalták fiuk felemelkedését és az ezzel járó nyomást."

Érettségét csak még inkább bizonyította az argentin meccs utáni gesztusa: Mbappé jótékony célokra ajánlotta fel a meccsek után járó 17 ezer fontos prémiumát, mert úgy gondolja, hogya haza szolgálatáért nem jár fizetség.A francia L'Équipe napilap szerint Mbappé a mozgássérült fiatalok sportolási lehetőségeit támogató Premier de Cordees alapítványnak ajánlotta fel a bónuszokat, amiket kap.

Mbappéról mondták

„Mbappé hihetetlenül tehetséges, ráadásul jó gyereknek tűnik. Kívánom neki, hogy olyan ragyogó karriert fusson be, amilyet jósolnak neki" – Buffon.

Nem szeretem az összehasonlításokat. Mbappé legyen Mbappé. Piszkosul jó játékos. Wow, de még mennyire. Élmény őt nézni, olyan, mint egy fenomén" – Henry.

„Ha jól menedzseli magát, ha felfogja a körülötte zajló eseményeket, ő lesz a jövő Messije" – Samuel Eto'o.

„Természetes. Erős a kézfogása, kedves, és tisztelettudó másokkal. Jó nevelést kapott, ennek köszönhetően már most nagyon érett" – Noel le Graet, a Francia Labdarúgó Szövetség elnöke.

„Ő lehet az új Thierry Henry" – Arséne Wenger.

Ő a mi Michel Platinink, a mi Zinédine Zidane-unk. Ő a mi jövőnk – Cristophe Dugarry.

„Mbappénak minden képessége megvan a játékhoz. Gyors, gólérzékeny, agresszív, magabiztos" – Alan Shearer.

„Kylian sokkal tehetségesebb, mint én voltam. Látják mit művel már ilyen fiatalon? Nem, én sohasem voltam ennyire jó" – Paul Pogba.

Mi lesz vele?

Hacsak nem következik be óriási törés a karrierjében, valószínűleg a Messi, Ronaldo utáni korszak egyik legnagyobb szupersztárja lesz. A pályán mindenképp, de ha oda kerül a sor, a marketingjét is fel fogják építeni, ez szinte biztos. A kérdés csak az, hogy hol.Mbappé egy 2014-es interjújában azt mondta, hogy számára a Real Madrid a végcél.Pechjére, Neymarnak is. Párizsból pedig jelenleg csak egy irányba vezet az út (szakmailag is, meg olyan tekintetben is, hogy ki tudja megfizetni őket):Madridba.A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy egyikük megy, másikuk marad. Így talán felépíthető lesz egy új, a Messiéhez és Ronaldóéhoz hasonló rivalizálás, ami akár már a vb-n elkezdődhet, ha Brazília legyőzi Belgiumot, Franciaország pedig Uruguayt.