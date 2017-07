Katinka és a magyar pólósok a hazai közönség kedvencei

A hazai közönség optimistán készül a közelgő vizes világbajnokságra. Az NRC és a NetPanel friss felméréséből kiderül: ötből ketten aktívan követik majd a világeseményt. A legnagyobb kedvenc Hosszú Katinka és a férfi vízilabda-válogatott. Előbbitől szinte mindenki aranyat vár, de a pólósok dobogós helyezése is borítékolható a hazai szurkolók szerint. Kenderesi Tamás rajongói leginkább fiatal lányok, míg Kapás Boglárka a férfiaknál befutó.

A héten startoló vizes világbajnoksággal kapcsolatban publikálta reprezentatív felmérése eredményét az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. A hazánk legnagyobb online piackutatási panelje, a NetPanel válaszadói közösség segítségével végzett felmérés szerint június közepén, vagyis szűk egy hónappal az esemény kezdete előtt a megkérdezettek háromnegyede tudott arról, hogy hazánk rendezi a világbajnokságot, Budapesten pedig, ahol a versenyek többsége lesz, tízből kilencen voltak e téren tájékozottak. A megkérdezettek 57 százaléka nyilatkozott úgy, hogy érdekli a vizes vébé és 39 százalék tervezi, hogy aktívan követi majd az eseményeket. Igaz, a többség csak a magyar érdekeltségű versenyekre – azon belül is leginkább az úszásra és a vízilabdára – figyel majd oda, van azonban egy 7 százaléknyi „kemény mag", akik igyekeznek minden eseményt figyelemmel követni.

Kurucz Imre, az NRC kutatási igazgatója kiemelte: a hazai közönség kifejezetten optimista, 93 százalékuk szerint a magyar sportolók eredményesen szerepelnek majd. A többség legalább öt-hat aranyéremre számít. A szurkolók reményei szerint az éremtáblázaton is előkelő helyen, a megkérdezettek közel fele szerint az első három hely valamelyikén végzünk majd" – tette hozzá Kurucz.

Hosszú Katinka az abszolút favorit

A legtöbben természetesen Hosszú Katinkától várják az aranyat: több mint 90 százalék számít erre, de a szurkolók mintegy fele Cseh Lászlót és Gyurta Dánielt is látja lelki szemeivel a dobogó legmagasabb fokán. Az érmes helyezéseket illetően persze még nagyobb a magabiztosság: Cseh és Gyurta esetében az emberek több mint háromnegyede, Kapás Boglárka esetében kétharmada, Jakabos Zsuzsanna esetében pedig csaknem fele számít érmes helyezésre. Vízilabdázóinkkal szemben is komolyak a várakozások: a férfi pólósoktól minden harmadik, a nőktől minden ötödik szurkoló aranyat vár, arra pedig szinte senki sem gondol, hogy csapataink esetleg még a dobogóra sem állhatnak majd fel – szép számban vannak ellenben olyanok, akik szerint két aranynak is örülhetünk majd a Hajós Alfréd Uszodában.

Bár a megkérdezettek több mint egyharmada senkit nem tudott kedvenceként megnevezni a vizes vébé magyar résztvevői közül, az esemény iránt érdeklődők és azt aktívan követni szándékozók körében csak 11 százaléknak nincs favoritja. Legtöbbjüknek Hosszú Katinka a kedvence: a háromszoros olimpiai bajnok úszónőt a szurkolók 29 százaléka tartja elsőszámú kedvencének, míg a második legkedveltebb úszót, Kapás Boglárkát 12 százalék – igaz, a toplista második helyén nem ő, hanem a férfi pólóválogatott áll, 19 százalékkal. A kedvencek között ott vannak természetesen legeredményesebb férfi úszóink is – Cseh László és Gyurta Dániel egyaránt 8-8 százalékkal –, mint ahogy a Rióban váratlan bronzérmével és „sajtbureszes" nyilatkozatával is feltűnő Kenderesi Tamás (6%) sem hiányozhat a listáról. Utóbbi egyébként leginkább a fiatal hölgyek szívébe lopta be magát, míg Kapás Boglárka a férfiak körében örvend kimagasló népszerűségnek.

A kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. végezte 1000 fős mintán 2017 júniusában, a NetPanel válaszadói közösség segítségével. A kutatás mintája reprezentatív a 18-59 éves magyar lakosságra. A több mint 165 426 válaszadóból álló NetPanel a legnagyobb online panel az országban, amelyet vezető vállalatok és kutatócégek használnak célcsoportjaik megkérdezésére.