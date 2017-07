Az MTVA olimpiai szintű közvetítéssel készül

Rajtra készen várja az M4 Sport stábja a 17. FINA vizes világbajnokság pénteki megnyitóját. Székely Dávid, a csatorna vezető szerkesztője a Petőfi Rádió Talpra magyar című reggeli műsorában nyilatkozott.

Székely Dávid vezető szerkesztő elmondta, hogy a legnagyobb kihívást az jelenti, amikor több helyszínen, egy időpontban zajlanak versenyek. Egy biztos, a megközelítés az olimpiai közvetítésekhez hasonlóan most is az lesz, hogy ahol éppen magyar versenyző szerepel, oda kapcsol a csatorna. A közvetítéseket tekintve tehát elsőbbséget élveznek a hazai versenyzők.

"Az úszás zseniális hangulatú lesz a Duna Arénában" - ígéri Székely, aki szerint a különleges hangulatról majd gondoskodnak a magyar szurkolók a lelátón, amikor például Hosszú Katinka, Cseh László, vagy Kenderesi Tamás versenyez. A vezető szerkesztő nagyon várja az úszást, de a vízilabda mérkőzéseket is nagyon hangulatosnak tartja, továbbá úgy érzi, hogy a városligeti háttér különleges hangulatúvá varázsolja a szinkronúszást is.

Balatonfüreden is minden készen áll, itt szombat délelőtt 10 órakor nyílt vízi úszással a helyszínről kezdi az élő közvetítést az M4 Sport. Székely Dávidot a vizes VB nagyszabású megnyitó show-jának kommentátoraként is hallhatják a nézők. A világbajnokság megnyitóját pénteken 21 órától az M4 Sport és az m4sport.hu mellett a Duna és a Duna World is élőben közvetíti.

A következő bő két hétben az M4 Sport és az m4sport.hu online felület mindent megmutat a vizes világbajnokságról, az élő közvetítések mellett exkluzív interjúk és háttéranyagok is lesznek mind a 17 napon. A szurkolókat már az M4 Sport megújult mobil alkalmazása is segíti, amelyen számos exkluzív tartalom mellett az M4 Sport élő adásán kívül négy további stream csatorna is elérhető lesz a felhasználók számára. De a közmédia a nézőket is bevonja a közvetítésbe, a #vizosszekot kulcsszóval ellátott Facebook és Instagram üzenetek közül a legjobbakat a műsorokban is megmutata.