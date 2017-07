Élete legjobb felnőtt vb-eredményét úszta Rasovszky

Csak a célfotó tudta eldönteni, megvan-e az ötödik hely Rasovszky Kristófnak a férfi nyíltvízi úszás 10 kilométeres számában. A korábbi junior világbajnok végül örülhetett: húsz századdal előbb csapott a táblára, mint a mögötte érkező francia Aubrey. A magyar versenyző már a következő számra készül, a 25 km-es távon az erős versenytársak mellett a Balaton meleg vize lehet a legnagyobb ellenfele.

Nagy reményekkel vártuk a férfi nyílt vízi úszók hétfői 10 kilométeres versenyét. Elsősorban Rasovszky Kristófra, a táv junior világbajnokára figyeltünk, de az egri Székelyi Dánielt is az első húsz tájára várta az Origo kérésére a rajt előtt egy kis esélylatolgatásban Gellért Gábor, a nyíltvízi szakág szövetségi kapitánya.

"Kristófot az első nyolcba várom, szerintem ezzel nem lehet gondja - mondta a kapitány, aki azért elárulta, hogy ő is tisztában van azzal, hogy a veszprémi úszó sokkal előrébb is végezhet, de inkább óvatosan fogalmazzák meg kifelé a célokat. - Persze, szép lenne egy érem, és Kristóf képes is lehet rá, de azért ez a mezőny sokkal-sokkal erősbb, mint a junior volt. Daninak pedig szép siker lenne, ha az első tizenöt hely valamelyikén tudna célba érni."

Ezzel nehézen lehetett vitatkozni, hiszen a mezőnyben ott volt az 5 km friss világbajnoka, a francia Marc-Antoine Olivier, a táv kazanyi világbajnoka, azaz a címvédő amerikai Jordan Wilimovsky, az amerikai Joran Wilimowsky, és riói olimpia bajnoka, a holland Ferry Weertman. De azért Rasovszkynak is volt fegyvere.

"Kristóf bízhat abban, hogy nagyon jól bírja a táv végét. Ha kell, akkor az utolsó ezer méteren is képes robbantani, az utolsó négy-ötszáz méteren pedig nem nagyon van nála gyorsabb a mezőnyben - bizakodott a kapitány. Az viszont nehezíti az úszók dolgát, hogy nem csak a levegő, hanem a víz is egyre melegebb lesz.

"A húsz-huszonhárom fokos víz a legjobb a nyíltvízi úszáshoz, ha ennél melegebb, az alaposan megnehezíti az úszók dolgát. A 25 kilométeren nem is tudom, hogy mi lesz, akkora már biztos, hogy ennél jóval melegebb lesz a víz. A kinti meleg annyira nem zavarja a versenyzőket, csak arra kell figyelni, hogy eleget frissítsenek."

Így indult a verseny, a vártnál talán kevesebb néző előtt, a célegyenesnél felépített lelátón ekkor még csak nagyjából kétszázan ücsörögtek, de mire az első 2,5 kilométeres kört megtették a versenyzők, már szépen felduzzadt a nézők a száma. Lehetett hangoskodni, hiszen Rasovszky Kristóf a negyedik, míg Székelyi Dániel a 18. helyen fordult rá a második körre.

Féltávnál szinte mindenki felvette a teleszkópos botokon benyújtott frissítőket, amelyeket minden versenyző a saját nemzeti zászlójáról ismert fel. A mieink nem a célegyenesben lévő frissítőpontot, hanem a távolabbi, a kör közepe táján lévő, kevésbő forgalmas pontonon vették fel a frissítőket.

Rasovszky egy időre visszacsúszott a hetedik-nyolcadik helyre, majd ugyancsak egy rövid időre felúszott harmadik-negyediknek, habár Gellért Gábor még a rajt előtt elárulta nekünk, hogy egyáltalán nem cél, hogy a magyar úszó végig az élen tempózzon, mert öt kilométeren is inkább hátrányára vált, hogy sokat akart vezetni. A hollandoknak viszont eszük ágában sem volt vezetni, az olaszokhoz hasonlóan türelmesen utaztak a mezőnyben, és gyűjtötték az erőt az utolsó körre.

A harmadik körben a 2012-es Európa-bajnok, az orosz Kirill Abroszimov állt az élre, mögötte a brit Jack Burnell, a német Rob Muffels, az 5 kilométeren világbajnok Marc-Antoine Olivier, illetve vele párban Rasovszky Kristóf, aki az élmezőnyben úszva elkerülte a középmezőnyre jellemző kisebb-nagyobb verekedéseket.

Ez lehetett a célja Székelyi Dánielnek is, aki az utolsó körre fordulva felzárkózott a mezőny elejéhez, és a kilencedik helyen vágott neki az utolsó két és fél kilométernek - ami Rasovszky Kristóf vezetésével vette kezdetét, amit hatalmas ovációval fogadott a tribünt lassacskán megtöltő közönség.

Azért Olivier, Burnell és Muffets is szemmel tartotta a magyart, és az amerikai Wilimovsky is szépen felzárkózott, hasonlóan Weertmanhoz, és a két olaszhoz, Federico Vanellihez és Simone Ruffinihoz - azt már a korábbi versenyeken láttuk, hogy az olaszok nagyon szívesen úsznak szinte végig együtt, és az utolsó ezer méteren egészen jól tudnak együtt dolgozni.

A hajrára fordulva Olivier és Wilimovsky állandósította ez előnyét, nagyjából másfél testhosszal vezettek az üldözők, köztük Rasovszkyval, előtt. Székelyi Dániel váltakozó szerencsével a huszadik hely környékén tempózott a cél felé.

Ahogy az várható volt, utolsó ötszáz méter döntött, amiben azért nem csak a magyar junior világbajnok volt erős, hanem a riválisok is. A közönség állva tombolta végig a befutót, és próbálta beszurkolni Rasovszkyt az első háromba. Végül talán senkit sem bosszantotta különösebben, hogy ötödik lett.