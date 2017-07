Milák Kristóf - Ki a csuda ez a fiú?

Nem véletlen a címben feltett kérdés, mert a juniorkorú, 17 éves Milák Kristóf egészen hihetetlen teljesítményt nyújt. A délelőtti úszása után újra meglepte az egész világot, mivel délután országos és ifjúsági világcsúcsot úszva harmadik helyen jutott be a férfi 100 pillangóúszás döntőjébe. Nem egyedüli magyarként, Cseh László ugyanebben a számban a hatodik legjobb idővel került a fináléba. Ahogy döntőt úszhat Hosszú Katinka is, aki a hetedik idővel jutott a legjobb nyolc versenyző közé női 200 háton. Bernek Péter pedig hatodik 200 háton. Összefoglaló.

Milák Kristóf csodája

A férfi 100 pillangó két elődöntőjében két magyarnak is szoríthatott a Duna Aréna közönsége.

Az elsőben Cseh László olyat úszott, amelyet ha nem látunk, akkor el sem hisszük: 50 méternél még a nyolcadik volt, de az utolsó 25 méteren elképesztőt úszott és az 51.16 mp az ideje a második helyre volt elég.

Cseh László az Origónak: „Megbeszéltük az edzőmmel, hogy az eddigi versenyek tapasztalatai alapján és a jelenlegi helyzetben nem az első 50-en kell megnyernem a versenyt.

Ennél viszont holnap biztosan több kell majd, de boldog vagyok, hogy ott vagyok a döntőben, nagyon remélem, hogy legalább egy magyar ott lesz majd a dobogón. Most abba a helyzetbe kerültem, hogy nekem kell a fiatalok után menni, aminek valamilyen szinten örülök, bár azt még úgy istenigazából nem tudom, hogy hol fogok találni három tizedet. A teher lekerült rólam, nem én vagyok az esélyes, én majd csak úszkálok a fináléban, aztán próbálok meglepetést okozni.”

A másik elődöntőben Milák Kristóf a hármas pályán úszott. Ha Cseh Lászlónál azt mondtuk, hogy ha nem látjuk, nem hisszük el, akkor itt duplán érvényes: a magyar fiatalember országos és ifjúsági világcsúcsot úszva harmadik lett.

50.77-es ideje a harmadik legjobb, míg Cseh László a hatodik helyen jutott a szombati fináléba.

Milák Kristóf a következőket nyilatkozta az Origónak:

A döntőben bármi megtörténhet, remélem még innen is tudok javulni. Ez az egyetlen számom a vb-n, nagyon ki vagyok pihenve, szerintem ezzel magyarázhatók ezek az idők és ezek az eredmények. Kívülről úgy tűnt, nem izgulok? Dehogynem, azért rontottam el a rajtot. Büszke vagyok az országos csúcsra és az újabb ifi vb-rekordra, ezekből is erőt meríthetek holnap. Most egy hosszú levezetés vár rám, aztán délelőtt szerintem még lejövök edzeni egy kicsit. Nagyon várom a finálét, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a legjobb helyen végezzek.

Így néz ki a 100 méter pillangó döntője:

Hosszú Katinka döntős

A női 200 hát első elődöntője előtt felrobbant a Duna Aréna, ugyanis Hosszú Katinka is ott volt az indulók között. A budapesti vb-n eddig egy aranyérmet és egy bronzérmet szerző magyar klasszis végül 2.07.51 perces idővel a negyedik helyen ért be.

A másik elődöntőben is volt magyar érdekelt, a hetes pályán Burián Kata úszott, aki ötödik lett a futamában.

Elégedett vagyok, mert kiúsztam magam, bár végig rossz hullámokat kaptam, gondolom láttátok, mekkora állatokkal voltam körülvéve. Büszke vagyok arra, hogy a világon a 10. legjobb vagyok

ebben a számban, de tudom a hibáimat is. Jövőre sokat fogok javítani" - nyilatkozta Burián Kata az Origónak.

Hosszú Katinka a hetedik idővel jutott a döntőbe, míg Burián Kata tizedik helyen esett ki.

Így, hogy megvan a döntő, kicsit boldogabb vagyok, de nagyon nem vagyok megelégedve az úszásommal."

„Az időm se az igazi, ráadásul az összes fordulót elrontottam. Szerencsére holnap javíthatok, bőven van még ebben, talán oldalt, a surranópályán javíthatok” - mondta Hosszú Katinka az Origónak.

Így néz ki a női 200 méteres hátúszás döntőjének a mezőnye:

Új országos csúcs

A férfi 200 méteres hátúszás fináléjában is volt magyar érdekeltség is. Az 1-es pályán az ifjúsági olimpiai bajnok, rövidpályás világ- és Európa-bajnok Bernek Péter úszott és végül új országos és egyéni csúccsal a hatodikként csapott be a célba. Bernek Péter 1.55.58-as ideje az új országos és egyéni csúcs.

Holnap biztosan elégedett leszek, most viszont van bennem némi hiányérzet, mert szerintem ennél is jobb lehetett volna. Jövőre megpróbálok egy picit lazább évet tartani, "csak" Európa-bajnokságok lesznek, utána pedig már meg is van a következő idő a fejemben, miért ne mehetne ez 1:55 alá. Fantasztikus volt hazai közönség előtt versenyezni, soha nem volt még olyan, hogy a családom és a barátaim előtt úszhattam, ez is rendkívül motivált" - árulta el Bernek Péter az Origónak.

Jevgenyij Rilov pályafutása első világbajnoki címét ünnepelhette, mellette két amerikai, Ryan Murphy és Jacob Pebley állhatott még dobogóra.

Takács Krisztián: egy levegővétel

A férfi 50 méter gyors középdöntőjében is sem maradtunk magyar versenyző nélkül. Az középdöntő első futamában, a nyolcas pályán úszott Takács Krisztián.

A magyar sprinter 22.05-öt úszott, amellyel a hetedik lett.

Délelőtt mondtam, hogy jobbat tudok úszni, szerencsére igazam lett, hiszen több mint egy tizedet javítottam. Egy levegővel úsztam végig az egészet, úgy érzem most ez volt a maximum."

"A közönség megint valami elképesztő volt, ez volt a legjobb az egészben, kétszer ilyen hangulatban versenyezni örök emlék marad" - mondta az Origónak Takács Krisztián.

A futamot az amerikai Caleb Dressel nyerte 21.29 mp-cel. Végül a második futamban mindenki gyorsabb volt Takács Krisztiánnál, így a 15. helyen végzett.

Így néz ki az 50 méter gyors döntőjének a mezőnye:

Amerikai győzelem a női királykategóriában

A női 100 méteres gyorsúszás döntőjében elképesztő mezőny sorakozott fel, bár ez nem is csoda, mivel a hölgyeknél is ez a szám a királykategória. Hatan úsztak 53 másodpercen belül a fináléban, végül óriási csatában az amerikai Simone Manuel lett világbajnok 52,27-es idővel.

Pedig 50 méternél a verhetetlennek hitt svéd Sarah Sjöström vezetett, és nyolc századdal a világcsúcs-részidőn belül volt, de meg kellett elégednie a második hellyel.

Jefimova, a nagy taktikus

A női 200 méteres mellúszás döntője magyar érdekeltség nélkül zajlott le. Viszont izgalmakban és nagy taktikázásban így sem volt hiány.

Az amerikai Lilly King az első százon próbálkozott, de az oroszJulia Jefimovának csak a piros vonal volt az ellenfele a 200 méteres mellúszás döntőjében. Az orosz klasszis 2.19.64 perces idővel nyert. A végül második Bethany Galat 2.21.77-et úszott, a többiek pedig még messzebb voltak a győztestől.

Fáradhatatlan Sjöström

A svédek szupersztárja, Sarah Sjöström fáradhatatlan, ugyanis a női 100 méteres gyorsúszás ezüstérme után 50 pillangón került be a legjobb idővel, 25.30 mp-cel a döntőbe.

Orosz győzelem, vb-rekorddal

Anton Csupkov elég jó utolsó 50 métert ment, és végül 2.06.96-os idővel, új világbajnoki rekorddal nyerte a férfi 200 méteres mellúszást.

Pedig a japánok nagyon megrángatták, Jaszuhiro Koszeki 50-nél és 100-nál is jócskán a világcsúcs-részidőn belül volt. Ő végül második lett, míg honfitársa Ippei Watanabe a harmadik.

Elképesztő brit hajrá

A nap zárószáma a férfi 4x200-as gyorsváltó volt. A férfi 200 méter gyorsváltó döntőjében az első váltásnál az oroszok álltak az élen, Mikhail Dovgaljuk révén, a második etapnál viszont már az amerikaiak vezettek, Townley Haas kényelmes, közel másodperces előnnyel küldte útjára Jack Congert.

A harmadik váltásnál Egyesült Államok, Oroszország és Nagy-Britannia volt a sorrend.

Végül a brutális utolsó kétszázat úszó James Guynak köszönhetően a britek lettek a világbajnokok, a második Oroszország, a harmadik pedig az Egyesült Államok lett.

A győztes idő 7.01.70. A nyolcadik helyen végző hollandok másfél másodperccel úsztak gyengébbet, mint a magyar váltó délelőtt.