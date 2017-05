Semmi extra: csak liszt, cukor és tojás

Sok gluténmentes keksz sorakozik már a boltok polcain, sőt még babapiskótát is be lehet szerezni búzalisztmentes verzióban, mégis inkább a házi készítésű változat híve vagyok. Annál is inkább, mert nem kell semmi extra alapanyag hozzá, csupán liszt, cukor és tojás.

Mivel a gluténmentes diétában sincs lehetetlen, megsütöttem ezt a nagyon egyszerűnek tűnő édességet. Több okból is jó választás: egyrészt önmagában is nagyon finom, de tökéletes alapja egy-egy pohárkrémnek, tiramisunak, sütés nélküli édességnek, ráadásul sokáig eláll.

A legolcsóbb gluténmentes liszt, a rizsliszt tökéletes választás ehhez a recepthez, persze itt is figyelni kell, hogy garantáltan gluténmenteset válasszunk!

Gluténmentes töltött babapiskóta

Hozzávalók 15 db babapiskótához:

75 g rizsliszt

40 g porcukor

2 db M-es méretű tojás

1 teáskanál vaníliás cukor vagy fél vaníliarúd kikapart magja

1 tk sütőpor

csipet só

Hozzávalók a töltelékhez:

1 csomag gluténmentes pudingpor (tetszőleges ízű)

2-3 evőkanál cukor

350 ml növényi tej

eper vagy bármilyen gyümölcs

Tetejére:

200 ml növényi habtejszín

1 csomag habfixáló

Elkészítés:

A tojásokat szétválasztjuk, a sárgájához adunk 30 gramm cukrot, és kézi habverővel fehéredésig keverjük. Nem hosszú folyamat ez, ahogy olvad a cukor, kezd kifehéredni a tészta, a lényeg hogy alaposan és határozott mozdulatokkal keverjük. A tojásfehérjét a maradék 10 gramm cukorral és a csipet sóval kemény habbá verjük. Először alacsony fokozaton, majd mikor már a hab kezd szépen összeállni, magasabb fokozaton folytatjuk tovább.

A keményre vert habból két kanálnyit a tojássárgás cukros keverékhez adunk, óvatosan összeforgatjuk, majd a sütőporral elkevert lisztet és a vaníliás cukrot is beleszórjuk, szilikonlapáttal összekeverjük, majd kisebb adagokban beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét is. A kész masszát habzsákba töltjük, és szilikonformába adagoljuk. Akinek nincs ilyen formája, sima sütőpapíros tepsiben is sütheti, csak talán úgy nem lesz meg a hagyományos babapiskóta-forma.

A kiadagolt tésztát 180 fokra előmelegített sütőben alsó-felső sütési funkcióval kb. 12-14 perc alatt megsütjük. Érdemes figyelni a színét, amikor épphogy aranybarna lesz, akkor tökéletes, ne süssük túl, mert hamar megég, és keserű lesz a tészta. Amennyiben szilikonformában készítjük a babapiskótánkat, a sütőből kivéve hagyjuk pár percig hűlni a tésztát, és csak ezután billentsük ki a formából. Melegen még nagyon puha, ezért érdemes várni vele picit.

Amíg készül a piskóta, készítsük el a krémet! Ez nem nagy ördöngösség, sima pudingot főzünk (én jelen esetben vaníliaízűt használtam) a csomagoláson található leírás alapján, kevesebb tejjel, hogy ne legyen túl folyós a krém. Az elkészült pudingot kihűtjük. A gyümölcsöt megmossuk, kisebb darabokra vágjuk, de ha bogyós gyümölcsöt használunk, akkor ezt a folyamatot ki is hagyhatjuk.

A babapiskótát elkezdjük rétegezni, méghozzá a következőképp: egy babapiskóta, rá a vaníliapuding, majd ezt megkoronázzuk a gyümölccsel és befejezzük az emeletes finomságot egy újabb babapiskótával. Rétegezhetjük magasabban is, én meg is próbáltam, de elég ingatag lett az építményem, így maradtam az első verziónál.

Miután szépen felépítgettük az édes csodánkat, jöhet az utolsó fázis, vagyis a hab. A növényi habtejszínt kézi robotgép habverőjével a fixálóval kemény habbá verjük, a habot csillagcsöves nyomózsákba töltjük, ezzel díszítjük az emeletes finomságunk tetejét. Leheletnyi kakaóporral megszórjuk, és elszámolunk magunkban háromig, hogy ne faljuk fel az egészet azon nyomban.