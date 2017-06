Gordon Ramsey konyhája sem tökéletes

A robbanékony természetéről is híres, futballistából sztárszakáccsá avanzsált Ramsay körül folyton pezseg a levegő. Korábban számtalan kritikával illették több exkluzív londoni helyét, ahol nem éppen a gasztronómia csúcsának számító, újramelegített készételt szolgáltak fel borsos áron.

A minőségbeli problémák a más magas árkategóriás éttermek és vendégeik körben hatalmas felháborodást keltettek, nem is kerülte el a sajtó és a szakmai fórumok figyelmét. Ugyanakkor Ramsay más téren sem szűkölködik botrányokban; került már összetűzésbe környezetvédőkkel, de a valóságshow-it is érte kritika bőven. A gazdasági válság a tévés séf üzleteit sem kímélte, az akkori hírek csődközeli állapotról számoltak be a 2009-ben nyilvánosságra hozott adatok alapján.

A mindig tevékeny, többszörös Michelin-csillagos celebséf úgy tűnik, végre kilábal a válság és az azt kísérő botrányok megingatta helyzetéből. A Gordon Ramsay-csoport világszerte összesen immár 31 taggal bővelkedik, ebből 14 található Londonban. A tavalyi év augusztusig a brand új helyeket nyitott Bordeaux-ban, Hongkongban, Dubajban, és további terjeszkedést is terveznek. Mivel a London belvárosában nagyszerűen működő éttermek koncepcióját egy az egyben ültették át földrajzilag máshová, ahol teljesen más igényei vannak a vendégeknek, így az nem is lehetett sikeres.

A mostani siker záloga, hogy a 16 nemzetközi éttermeknél a helyi adottságokat és igényeket helyezték előtérbe, az üzemeltetést is a helyi terepet, piacot jól ismerő partnerek végzik. A vendéglátóhelylánc csoportjának tagja a londoni Maze Grill Étterem és a Bread Street Kitchen, amely Hongkongban, Dubajban és Szingapúrban is működtet egy-egy egységet. További bővítést terveznek, méghozzá a tengerentúlon. Ez nem is véletlen, mert Gordon Ramsay steak márkája különösen az Egyesült Államokban népszerű, a nemzetközi éttermek közül az amerikai kontinensen ez a koncepció viszi a pálmát a branden belül.

A Kavalake-et, a konszern csúcsvállalatát igencsak meggyötörte Ramsay üzleti partnerével, Rowan Seibellel folytatott vita magasra rúgó jogi költsége. Ramsay apósával, Chris Hutcheson-szal is perben áll, miután kiderült, hogy sógoraival együtt feltörték számítógépét. A viszály nem most, hanem még akkor tört ki, amikor 2010-ben Ramsay embocsátotta cégétől apósát.

Szinte biztosra vehető, hogy a tavaly novemberben 50 évét betöltő skót származású celebséftől az ötödik x-en túl is számíthatunk újdonságokra mind a botrány, mind pedig a gasztronómia tekintetében.