Ön finnyás vagy csak szuperízlelő?

Ha nem szívesen próbál ki új ételeket, irtózik a chilitől meg a borstól, valamint azonnal ráncba szalad a homloka és fintorra húzódik az orra, amikor valami keserű íz ér a nyelvéhez, akkor bizonyára önt is hívták már finnyásnak. Ideje, hogy visszavágjon, és azt mondja: nem finnyás, hanem szuperízlelő!

A hazai sztárok egy verseny keretein belül mérettették meg ízlelőbimbóikat, ahol kiderült, bizony a celebek között is akadnak szuperízlelők. A kóstolóversenyen nori algás ízű bonbon zselét, vízipisztolyból kilőtt uborkalevet és ehhez hasonló nyalánkságokat kellett helyesen megnevezniük, melyeket az ismert gasztroceleb, Fördős Zé készített el.

A rendezvényen egy orvosi vizsgálatból kiderült, hogy a játékosok – Nádai Anikó, Peller Mariann, Király Viktor, Lakatos Márk és Goodlike – közül Lakatos Márk az egyetlen szuperízlelő, és a kóstolóversenyt is ő nyerte.

Amikor a nyelvemhez ért a tesztcsík, arra gondoltam: úúúúú, ez szörnyű, de a többiek arcán semmi reakciót nem láttam, én viszont nagyon keserűnek éreztem. Később megtudtam, ez azt jelenti, szuperízlelő vagyok!” – mondta Lakatos Márk.

A résztvevők egy kémiai anyaggal átitatott tesztcsíkot kaptak, aminek keserű ízét csak egy szuperízlelő, vagyis a legtöbb ízlelőbimbóval rendelkező személy érezhette.

A szuperízlelők rendkívül intenzíven érzékelik az ízeket, különösen a keserűt, és elsősorban a nők közül kerülnek ki többen.

A versenyen a hölgyek a fanyarabb ízeket ismerték fel könnyebben, míg a férfiak a sósabbakat. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a nemek ízérzékelése – ahogy emellett oly sok minden más is –eltérhet egymástól; például a nők általában intenzívebben érzik az aromákat.

Még a genetika is hatással lehet az ízek felismerésére.

Az átlagos ízérzékelők a legszerencsésebbek, mert ők tudják a legönfeledtebben élvezni az ételek zamatát. Az érzékelésük tovább fejleszthető, ha új ízeket, fűszereket és alapanyagokat kezdenek el használni.

Ne féljünk újítani, mert meglepő ízkombinációkban is lehet harmóniát találni, sőt a formákkal is érdemes játszani, így egyszerre több érzékünket fejlesztjük. Vendégeimnek különböző ízű habokat, zselékockát és jégkását is készítettem, amik közül a worcester ízű zselé Lego-figura volt a kedvencem. – mondta Fördős Zé, a Celebkóstoló házigazdája és séfje.

Már láthatjuk, hogy a szuperízlelőket nem véletlenül hívják finnyásnak, noha átlagos ízérzékelőként fogalmunk sincs, milyen lehet egy tál salátát keserűnek érezni. Számukra például a grapefruit, a padlizsán, a spárga, a spenót, a nyers és a főtt brokkoli, a kelbimbó, a kelkáposzta íze inkább keserű, mint élvezhető.

Kutatások kimutatták, hogy só – és adott esetben cukor – hozzáadásával ez a keserűség csökkenthető.

A szuperízlelők mellett a másik véglet az ízvakok csoportja, akik genetikailag nem érzik olyan intenzíven a keserű és erős ízeket. Tehát ők nagyobb eséllyel indulhatnak egy chilievő versenyen is. Biztosan később kezdene el folyni a szemükből a könny, mint az átlagos ízlelésű társaiknak.

Noha az ízvakság megnevezés az ízlelés hiányára utalhat, ezek az emberek is éreznek aromákat, csak jóval kevesebbet, mint mások.