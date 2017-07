Gasztronómiai kényeztetés várja az Air France utasait

Az olcsóbb vagy átlagos társaságok repülőin felszolgált étel nem éppen a gasztronómia csúcsa, később maximum akkor jut eszünkbe, ha etetlen volt, vagy ha még másnap is szenvedünk a felszolgált menütől. Kik mások is válthatnának ebben, mint a franciák? Légitársaságuk járatain ezentúl egy népszerű séf által készített fogásokat szolgálnak fel a kiemelt utasoknak.

Az Air France légitársaság egyik fontos küldetése volt eddig is, hogy kiemelt ügyfeleiknek átlag feletti gasztronómiai élményt nyújtsanak, mostantól a francia gasztronómia legjobbjai gondoskodnak a teljességről.

Michael Roth, többszörös díjnyertes szakács fog főzni az Air France La Première ügyfeleinek.

Michael Roth Franciaország egyik legünnepeltebb séfje, és a következő titulusok birtokosa: Bocuse d'or, Meilleur Ouvrier de France, Michelin-csillagok egész sora és egy a Gault and Millau Étteremkalauz által rendszeresen odaítélt Romand of the year gazdagítja elismerései listáját.

Karrierje hajnalán a legnevesebb séfek mellett tanult és a legismertebb éttermekben dolgozott. Ételeit az egyszerűség, az innováció és a kifinomultság jellemzi.

Azt a hatást szeretném átadni az embereknek, mintha egy baráti vacsorán vennének részt, melyen eredeti, és ennél fogva váratlan étkekkel találkozhatnak – mondja a séf.

Michael Roth klasszikus francia fogásai a Párizsból induló hosszútávú járatokon lesznek elérhetőek idén júliustól szeptemberig.