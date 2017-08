Egy fesztivál, ahol a zene mellett a pikniké volt a főszerep

Létezik egy fesztivál, ahol változatos jazz-zene kíséretében, a fűben plédeken ülve piknikezhetünk, végigkóstolva a balatonfüredi-csopaki borok sorát, a helyi és budapesti vendéglátóhelyek ételkülönlegességeit, miközben átadjuk magunkat a balatoni, fesztiválos, de mégis nyugis, hátradőlős életérzésnek.

A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában a Homola Pincészet idén már hatodszorra rendezte meg a Paloznaki Jazzpikniket, ami egy kis tájház udvari dzsemborijából vált 3 napos, 4 színpados, 20 koncertes rendezvénnyé, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává.

A Balatontól egy kőhajításnyira, a paloznaki szőlőhegyen igazi piknikhangulatra, színvonalas gasztronómiai kínálatra, és első osztályú előadókra számíthattak a látogatók.

A Balatonfüredtől autóval 10 percre fekvő, 400 lakosú falu három napra a jazz, a bor és a gasztronómia balatoni fővárosa lett: napközben a plédeken ejtőzve hallgathattuk a zenét, este pedig a füvön táncolva, a csillagok alatt szóltak a jazzkoncertek.

A Jazzpiknik házigazdája a Homola Pincészet és a Sáfránkert Vendéglő volt, de a piknik nem piknik további hozzávalók nélkül; idén is képviseltették magukat a fesztivál korábbi éveiről is ismerős, közönségkedvenc vendéglátóhelyek a környékről és Budapestről is. A környékről ott volt a Baricska Csárda, a Tekeresvölgyi Sajtműhely, a fővárosból a Céltorony BBQ, a Babuska, a Meat&Sauce, a PolaPola, a Lakatos Műhely, a piknik hangulatot pedig piknik kosarak, behűtött borok, plédek tették teljessé.

A fesztivál borkínálatának alapját a házigazda Homola Pincészet borai adták, emellett szabadon lehett vásárolni a környékbeli pincészetek válogatott palackjaiból is.

Idén is remek volt, így már örömmel készülhetünk lélekben a következőre, ha hátradőlős, kockásplédes, piknikezős gasztro- és zenei élményre vágyunk a Balatonnál. Jövő augusztusban ismét irány Paloznak!