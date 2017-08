Készített már jéghideg barackos sütit?

Izzasztó hőség, hétágra sütő nap – és étvágytalanság. Leginkább ez jellemzi a napjainkat, ha tombol a kánikula. A jeges limonádén és a fagyin kívül nagyon mást nem vesz be a gyomrunk, bár egy idő után már megunhatják az ízlelőbimbóink a jeges desszertet. Íme itt egy finom, hűs sütemény.

Faluhelyen szokás megajándékozni egymást különböző gyümölcsökkel vagy zöldségekkel, amikből több terem annál, mint amit fel tudnánk használni. Így van ez a barackkal is, amiből akad bőven a szomszéd fáján, de ennyit még akkor sem tudnánk megenni, ha ez lenne a reggeli, ebéd és vacsora is, egyébként meg egy idő után már a könyökünkön jön ki, illetve onnan is baracklé csepeg. Mit csináljunk hát a megmaradt barackkal?

Készíthetünk belőle smoothie-t, lekvárt, szörpöt, de ha szeretjük az édeset, csinálhatunk belőle süteményt!

Joghurtos sütemény barackkal

Hozzávalók:

1 nagy natúr joghurt

1 nagy gyümölcsös joghurt

két csomag zselatin

1 csomag vaníliás cukor

ízlés szerint cukor

3 dl tej

2 csomag habpor

3-5 barack

Elkészítés:

A gyümölcskenyér formájú tepsit folpakkal kibéleljük. A natúr joghurtba belekeverjük a zselatint, a vaníliás cukrot és a sima cukrot, csomómentesre keverjük habverővel, majd felmelegítjük, hogy elolvadjon. Hozzáadjuk a gyümölcsös joghurtot, majd a három deci tejben felvert habport.

Apróra vagdossuk a barackot, majd hozzáöntjük a keverékhez. Egy éjszakát, fél napot hűtőbe tesszük, majd hagyjuk megkeményedni. A barackot helyettesíthetjük sárgadinnyével, banánnal, áfonyával, málnával, eperrel vagy vegyesen több gyümölccsel.

Ízlés szerint tálalhatjuk csokiöntettel vagy egy finom limonádéval.