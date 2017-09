Az Akademia Italia előző adásában Alessandro és Flóra egy igazi nápolyi halpiacra kalauzolta el a nézőket, ahol az olasz forgatag részévé válva különösebbnél különösebb tengeri herkentyűkkel találkozhattunk. A rengeteg érdekességet látva csupán egy kérdés merült fel bennünk: vajon Budapesten is hozzájuthat az ember ezekhez a tengeri élőlényekhez?

Alessandro azt mondta, hogy természetesen Budapesten is találhatóak halpiacok, de nem feltétlenül találkozik az ember ugyanazokkal a speciális halfajtákkal, amelyek Nápolyban könnyedén elérhetőek. A mesterszakács hozzátette, hogy ezek az alapanyagok egyébként sem olcsóak, Magyarországon azonban még borsosabb áron juthatunk hozzájuk importálásuk miatt. A minőséget viszont meg kell fizetni, annál is inkább, hiszen felettébb ínycsiklandozó fogásokat készíthetünk belőlük.

Összeállítottunk tehát egy listát azokról a budapesti helyekről, ahol elkezdhetünk következő tengeri herkentyűs főzésünk alapanyagai után kutatni:

La Pescheria 1054 Budapest, Alkotmány utca 19. • Belvárosi Piac 1054 Budapest, Hold utca 13. • Központi Vásárcsarnok 1093 Budapest, Vámház krt. 1-3. • Lehel Csarnok 1134 Budapest, Váci út 9. • Bosnyák téri Vásárcsarnok 1147 Budapest, Csömöri út 9. • Sashalmi Piac 1163 Budapest, Sashalmi sétány 1. • Fehérvári úti Vásárcsarnok 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9. • Teleki téri piac 1086 Budapest, Teleki László tér • Hal-Udvar 1155 Budapest, Rákos út 128. • Bajcshal 1076 Budapest, Garay tér 16. • The Fishmarket 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 23.

És hogy mit készítsünk belőle? Alessandrónak ehhez is van egy ajánlata! Most Király Lindát tanítja meg tengeri sügért sütni. A filmből az is kiderül, hogy mit jelent a „sziklamódra”.

Branzino allo scoglio

Hozzávalók:

500-600 g tengeri sügér

200 g kékkagyló

150 g éti kagyló

150 g tintahal

20 g extra szűz olívaolaj

1 gerezd fokhagyma

100 g koktélparadicsom

30 g petrezselyem

3 levél bazsalikom

só, bors

Elkészítés:

Tisztítsuk meg a sügért, és filézzük ki. Egy serpenyőbe öntsünk 10 g olajat, adjuk hozzá a fokhagymát, és melegítsük fel az olajat. Adjuk hozzá a kagylókat, a tintahalat, és 3-4 percig erős lángon süssük. Ezt követően adjuk hozzá a paradicsomot, a petrezselymet és a bazsalikomot is. Sózzuk, borsozzuk. Egy grillrácson vagy egy teflonserpenyőben süssük meg a halfiléket, közben sózzuk, borsozzuk, és öntsünk hozzá egy kis olajat is. A filé mindkét oldalát 3-3 percig süssük. Ha kész a filénk, helyezzük a tányérunkra, és öntsük rá az elkészített szószunkat.

Az Akademia Italia gasztrosorozat második évadjának epizódjait minden szombaton 11:00-től a TV2 csatornán, az ismétlést pedig egy hét elteltével, vasárnap 9:40-től a FEM3-on követhetjük. Nálunk újra megnézheti a részeket, és ha kedvet kapott eredeti olasz ételeket készíteni, megtalálja a recepteket. A héten Alessandro, az olasz szakács az igazi nápolyi pizza elkészítésének titkait osztotta meg velünk, és adott egy jó hajtott pizza, azaz calzone receptet is.