Ugye, milyen kellemes belekortyolni egy citromkarikával díszített és mézzel ízesített teába? Érezni a gyümölcsös kényeztetést, közben pedig figyelni az ablakon, ahogy a hideg fuvallat végigsöpör a város utcáin. Teázni igazi felüdülés, egy kis rituálé, egy csepp egészség. Kivéve akkor, ha filteres teát fogyaszt.

Bármikor lehet teaidő: akár télen egy forró csésze társaságában, akár nyáron jégkockákkal megspékelve. A feketétől, a fehérig, a pirostól a zöldig, a tea egy igazán népszerű ital, ami a legtöbb kultúrában jelen van.

Bár az angoloknál már nem áll meg az élet teaidőben, azért szívesen fogyasztják, és még mi magyarok is örömmel veszünk egy pohár forró fekete, zöld vagy gyümölcsös kényeztetést. Azonban nem mindegy, milyen minőségű és típusú teához nyúlunk, sőt az sem, hogy mit teszünk bele.

Többet nem lesz otthon citromlé

Az elterjedt olcsóbb levek soha nem láttak citromot, a drágábbak is tele vannak tartósítószerekkel. A citrom héjával is vigyázni kell, a legtöbb vegyszerekkel kezelt, aminek semmi helye a teában, pedig akkor is belekerül, ha megmossuk szeletelés előtt a gyümölcsöt. A kezelt héjról a víz ugyanis nem hozza le a gombaölő- és egyéb szereket. Ha hozzájutunk kezeletlen héjúhoz, becsüljük meg. Cukor, nádcukor és egyéb édesítő helyett pedig kerüljön bele hazai, kistermelői méz. Nekünk a selyemfű a kedvencünk.

Aztán ott a teafilter. Sem a filtert összefogó ragasztó, sem az aluminium gemkapocs nem való a teába. Ahogy az aroma és a színezék sem. A papír teafilter egy epiklórhidrin nevű anyaggal van bevonva, ami különösen forró vízben aktív, és igen rákkeltő. Az utóbbi időben a teafiltereket műanyagból kezdték gyártani, ami eleve rosszul hangzik, és az élelmiszeripari minőségű nejlon elnevezés sem győz meg bennünket.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy jobban járunk, ha teafüvet vásárolunk filter helyett, vagy saját magunk készítjük el a keveréket. A gyógynövények esetén igen egyszerű dolgunk van, hisz a kertben növekvő növényekről tudjuk, hogy megbízható forrásból származnak. Azokat csak ki kell szárítani, leforrázni, hagyni néhány percig állni, és már fogyaszthatjuk is.

Kétségtelen, hogy teázni jó, és szeretünk is, hiszen nemcsak felmelegít, hanem meg is gyógyít. A fekete, fehér és zöld teák antioxidánsokban gazdagok, a kamillatea nyugtató, a fenyőteában magas az A-vitamin tartalom, sőt a különböző gyógynövények felhasználásával igazi csodaital születik. Érdemes nyáron csalánt, ősszel csipkebogyót szedni és szárítani – ezt a kettőt biztosan mindenki felismeri. Viszont, ha már szedünk, arra ügyeljünk, hogy ne forgalmas út mellől gyűjtsük be. Őszi-téli náthára a kamilla, a fekete bodzavirág és a hárs mellett kiváló a forrázott gyömbér is.

A zöld teákat mindenki ismeri, és a fehér teák is szépen kúsznak felfelé a népszerűségi listán.

A fehér tea csökkenti a fogszuvasodást, gátolja a baktériumok növekedését, és az antioxidáns tartalma miatt csökkenti a rák kockázatát. Tanulmányok kimutatták, hogy két-négy csésze fehér tea naponta javíthatja egészségi állapotunkat.

A teafüvek és gyógyteák esetében is érdemes valóban ellenőrzött minőségűt választani. Bármerre is járunk a világban, mindenhonnan érdemes hazahozni legalább egy zacskó helyi teafüvet.

Házi készítésű gyümölcstea

Két módja van annak, hogy elkészítsük saját teánkat: vagy veszünk aszalt gyümölcsöt, és azt használjuk, vagy inkább a saját gyümölcseinket aszaljuk meg. Almát például lehet szárítani a napon, vagy a sütőben.

Készíthet teakeveréket is úgy, hogy felvagdossa a kezeletlen héjú narancs és citrom héját, majd beteszi a sütőbe 10-15 percre. Reszelje le vagy vagdossa apró darabokra a gyömbért (ízlés és mennyiség szerint), és vegyen néhány levél mentát. A narancs- és a citromhéjhoz hozzáadhat még egy kis áfonyát és sárgabarackot is. Ha elkészült, innentől már ízlés kérdése, hogy felhasználja a teakeveréket, vagy csak narancsteát készít. Ha szereti a különlegességeket, akkor adhat hozzá vadrózsaszirmot, bodzát, akácvirágot, galagonyát, csipkebogyót, hibiszkuszvirágot, ízesítheti vaníliával, kókusszal, fügével és fahéjjal.

Nagyon fontos, hogy csak olyan gyümölcsből készítsen teát, ami nem volt vegyi anyagokkal kezelve. Vásároljon megbízható piacról, helyi gazdáktól.

Az almának egyébként nem csak a húsát, de még a héját is kiszáríthatjuk, és felhasználhatjuk; az íz mellett van benne vas, magnézium, kálcium és kálium. Ezek erősítik az immunrendszert, a szívet és az ereket, tisztítják a testet, és hatékonyak az ízületi betegségek kezelésében. Az áfonyából készült tea nemcsak kellemes ízű, hanem erősíti az ereket, jótékony hatással van a vérkeringésre és az emésztőrendszerre. A körtének lenyűgöző aromája van, és segíti a test tisztítását. A hibiszkuszvirág tea antioxidánst tartalmaz, és szintén tisztító hatással bír.

Tehát minden gyümölcs megtalálható a kertünkben vagy a boltok polcain ahhoz, hogy finom, egészséges és vegyi anyagoktól mentes teát készítsünk. A keverék összeállításának pedig csak az ön fantáziája szabhat határt.