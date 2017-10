Ártéri erdő, természetvédelmi terület, nagyvadak, kisvasút – az embernek általában ezek a szavak ugranak be először, ha meghallja azt a szót, hogy Gemenc. Lassan azonban hozzá kell szoknunk, hogy a gabonát és a malátát is beillesszük a sorba, és hogy a szekszárdi borokon kívül egyéb alkoholos italokat is a területhez kapcsoljunk. Az ok igen egyszerű: Pörbölyön működik hazánk első, kizárólag whiskeyre szakosodott lepárlója.

Szőke Lajost, a Gemenc Whiskey alapítóját rengeteg gyümölcs veszi körül. Többek között például övé az ország első fügeültetvénye, amely olyan jelentős, hogy szakképzett vezetést is tart az érdeklődőknek. Szörpöket, lekvárokat régóta készít, gyümölcspálinkát azonban soha nem is tervezett. A lepárláshoz teljesen más alapanyagokat szemelt ki magának: árpát, kukoricát, rozst, és még számos egyéb gabonafélét.

Állítólag mindig is vágyott a különlegesre, az egyediségre. Mostanra sikerült is elérnie a célját. Jó pálinkafőzde ugyanis akad már néhány az országban,

de kizárólag whiskey-re dedikált főzde az övén kívül nincs.

Szerinte fantasztikus gabona terem az országban, kiválóak a hazai hordók, az éghajlat is kedvező, egyszóval minden adott ahhoz, hogy jó minőségű, aranyló párlatot készítsen a magyar whiskey-kedvelőknek.

Szőke Lajos 2011-ben kezdett bele a gabonalepárlás rejtelmeinek felderítésébe, de hivatalosan csak 2015-ben indult az engedélyezett whiskey-lepárlás a pörbölyi főzdéjében. Teljesen új szakmát kellett megtanulnia és elsajátítania, például a gabonaszesz-készítést és a hordós szeszérlelést. Sok próbafőzés után alakult csak ki a megfelelő metódus, ám a kísérletezéssel a mai napig nem állt le. A kisüzemi méretek lehetővé teszik az állandó újításokat. Mintegy tízféle gabonával kísérletezik. Ezek keverése, cefrézési, főzési, érlelési technikái végtelenül sok lehetőséget adnak a kezébe. Ahogy ő fogalmaz, nem elhanyagolható szempont, hogy az élesztő is a változatos étrendet szereti.

A gabonapárlatok 65 százalékos szesztartalommal kerülnek bele a különböző méretű hordókba, és magas hőmérsékleten, aktívan érleli őket a mester.

A párolgási veszteség – vagy ha így jobban tetszik, az angyalok jussa – elég magas, hiszen a kész párlat 48 százalékos alkoholtartalommal kerül a palackba. A lepárlómester szerint már fél év után értékelhető egy párlat, de whiskey-ként csak 3 éves korában hozható forgalomba. Emiatt a három év miatt

hivatalosan 2018-ban lesz palackozható a Gemenc Whiskey.

Ettől függetlenül érdemes ellátogatni a pörbölyi whiskey-főzdébe, ahol a lepárlómester személyesen kalauzolja a vendéget. Ha szerencsénk van, akkor az éppen zajló lepárlási műveletekbe is bepillantást, illetve beszippantást nyerhetünk. Az 1,5-2 éves hordóminták már bemutatkozhattak egy szakmai plénum előtt, ahonnan kedvező visszajelzések érkeztek. Ilyen volt például a 40 százalékban árpából és 60 százalékban kukoricából készült párlat, mely már két éve pihen tölgyfa hordóban. A sötét, aranybarna színű italból erőteljes puncsaroma áramlik, az embernek önkéntelenül is a rum jut eszébe elsőként, ám az íze teljesen más.

Egy kóstolás során az is kiderül, mennyire változtatja meg a készülő ital aromáját, ha az néhány hónapot olyan hordóban tölt, amelyben korábban szekszárdi kadarka érlelődött. Szőke Lajos a fent leírt párlat egy részét ugyanis kadarkás hordóban érlelte tovább. A puncs mindent elsöprő illatjegyeit itt már felváltják a fügés, karamelles aromák, amelyek az ital ízében is felfedezhetők.

Hasonlóan különleges az a párlat, amely fele-fele arányban kukoricából és tritikáléból készült. Ez utóbbi a rozs és a búza keresztezésével létrehozott gabona.

Ennél már a hordóval is játszottak egy kicsit, hiszen más fából készült, és más pörkölést kapott a hordó palástja (a dongák) és a hordó végei is. A füstös aromák egyértelműen felfedezhetők a párlatban, mint ahogy az akácméz, az akácvirág aromái, illatjegyei is.

Egyedülálló a maga nemében a pörbölyi főzde

100 százalékban rozsból készült párlata is.

Magyarországon ilyen még nem készült korábban. Ez jelenleg tokaji hordóban érlelődik. Kellemesen karamellás és hihetetlenül selymes gabonapárlat. Ígéretes tétel, amelynek egyetlen hibája, hogy még nincs kész, és a palackozásra egy szűk esztendőt még várni kell.