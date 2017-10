A kesernyés különlegesség a marokkói konyha alapja. Ez az egyedi módon elkészített citrusféle megmagyarázhatatlan, mégis izgalmas pluszt ad a legtöbb fogásnak a maga kesernyés és sós bájával.

Nem létezhet marokkói konyha sós citrom nélkül; ez a marokkói és közel-keleti konyha titka, az ételek egyedülálló összetevője, amely igazi gasztronómiai kalandra csábít.

A marokkói citrom megmagyarázhatatlan, mégis izgalmas pluszt ad az ételekhez. Nem véletlenül használják egész Marokkóban, a Közel-Keleten, és India bizonyos területein a különböző húsételekhez, halakhoz, salátákhoz és mártásokhoz.

A marokkóiak az ízesítő elkészítéséhez az úgynevezett meyer citromot használják, amelyek édesebbek, kevésbé fanyarok, mint társaik. Ráadásul ez Marokkóban ez a legleterjedtebb fajta.

A marokkói citrom számos marokkói étel összetevője, így a tagine (vagy tajine) nevűé, amely egy fűszeres étel, hagyományosan baromfit vagy halat és zöldségeket illetve gyümölcsöket tartalmaz. Lassú tűzön készítik, sekély kerámia edényben, amelynek magas, kúpos fedele van.

Tagine-nak hívják az említett kúpos fedelű edényt is, amit

hagyományosan agyagból vagy kerámiából készítenek.

A kambodzsai konyhaművészetben is szívesen használják a sós citromot, valamint kombinálják olajbogyóval, articsókával, rizzsel, csirkével és tenger gyümölcseivel. A sárga citrusféle az ayurvédikus konyhában a gyomorbetegségek házi csodaszere.

Marokkói sós citrom

Hozzávalók:

5 citrom

¼ csésze só

½ teáskanál köménymag

5 koriandermag

2 babérlevél

Elkészítés:

Először mossuk meg a citromokat, vágjuk le a hegyüket, majd vágjuk be hosszába két irányból, és szórjunk sót a belsejükbe. Tegyünk egy evőkanál sót a befőttesüveg aljára is. Nyomkodjuk bele a citromokat (az a jó, ha minél több lé jön ki belőle), rétegezve adjuk hozzá a sót és a fűszereket is. Ha a lé nem fedi el az egészet, akkor facsarjunk levet, és öntsünk még hozzá. Tegyük meleg helyre, hagyjuk érni 30 napig, minden nap rázzuk fel. A tartósított citromot körülbelül egy évig lehet felhasználni.