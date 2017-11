Az elmúlt évtizedekben olyan jó propagandát kapott a tej, hogy a kalcium szóra egyből egy jó nagy pohár fehér ital jut az eszünkbe. Talán csak akkor gondolkozunk el azon, hogy miben van még kalcium, amikor laktózérzékenységgel vagy tejfehérje-allergiával küzdünk, és próbáljuk száműzni az italt az étrendünkből. Pedig sok élelmiszerben sokkal több kalcium van, mint egy pohár tejben – csak meg kell találni a megfelelő adagot, aztán beépíteni az étrendbe. Így nemcsak változatos és izgalmas lesz, hanem egészséges is.

A múlt héten vádlottak padjára állítottuk a tejet, amelyet remek kalciumforrásnak gondolunk. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy sok más egészséges étel több kalciumot tartalmaz, mint egy pohár tej? Ha önnek is problémát okoznak a tejes ételek, ideje váltani, és kipróbálni a következő élelmiszereket.

Egy deci tej 120 mg kalciumot tartalmaz. Nézzük, mely élelmiszerek tudják megverni!

Már a gomba is túltesz a tejen, hiszen 100 gramm körülbelül 200 mg kalciumot tartalmaz a rost és a fehérje mellett. Készíthet belőle levest vagy pörköltet. A sötét leveles zöldségek, mint a spenót, a mustárlevél és a karalábé, nagyon jó kalciumforrások. Akár naponta is fogyaszthatja őket például salátákba vagy szendvicsbe téve, de kísérletezhet diófélékkel és joghurtokkal is.

A mandula nemcsak az agyat, a memóriát erősíti, hanem nagyon szuper kalciumforrás is. 10 dkg mandula 252 mg kalciumot tartalmaz, emellett rostban és E-vitaminban is gazdag. A földimogyóró megközelítőleg hasonlóan magas kalciummal büszkélkedhet.

Hazánkban a különböző tengeri finomságok, friss formájukban nem igazán elérhetőek, pedig egy adag szardíniában 330 mg kalcium van. Hasonló eredményeket tud felmutatni a szárított füge is, ami sok kalciumot – fél csészében körülbelül 320 mg van – és rengeteg antioxidánst is tartalmaz. Ám tudni kell, hogy a fügének bizony a kalóriatartalma is magas.

A nyertes mégis a mák, hiszen 100 gramm 1400 mg kalciumot tartalmaz, és még finom is!

Szóval, ha eddig még jószerivel csak karácsonykor használta, érdemes elgondolkodni, hogyan tudná beilleszteni heti egyszer az étrendjébe az apró, fekete, aromás magvakat.