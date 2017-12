Azt már bizonyára ön is tudta, hogy a banán nagyszerű energiaforrás, emellett jó a gyomornak, és nem utolsósorban még finom is. Az év minden szakában elérhető, így bármikor leemelhetjük a gyümölcsöspultról. Leginkább magában fogyasztjuk, de használhatjuk alapanyagként, vagy egy étel kiegészítőjeként is. A következő érvek pedig szinte köteleznek, hogy folyamatosan tartsuk a szemünket ezen a déli gyümölcsön.