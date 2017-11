Forgókérdés a „mit tehetünk az egészségünkért?", hiszen időről időre visszatér az életünkbe. A régi bölcseletek visszhangot vernek a fejünkben, noha a betartásuk már nem biztos, hogy sikerül. Pedig a „többször keveset"-elv, és a „reggeliz úgy, mint egy király"-bölcselet tényleg működik.

A friss kutatásokból az derült ki, hogy egyre gyakrabban keressük a zöldségeket és a gyümölcsöket, azok közül is leginkább a hazait. Ez is mutatja, hogy mindennapjainkban egyre nagyobb szerep jut az egészséges életmódnak és a táplálkozásnak. Ám még mindig van néhány kérdés, ami váratlanul üti fel a fejét, ha az egészség és az ételek kapcsolatáról van szó. Abban azonban egészen biztosak lehetünk, hogy a „napi többször keveset"-elvvel, és a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával nem foghatunk mellé.

Nemcsak a gyümöcsök szezonalitását kell figyelni, hanem a származását is: leszedésüket követően ezek kerülnek leggyorsabban az asztalra. Rövidebb a szállítási útvonal, és tárolást is kevésbé igényelnek, ezért vitamin- és tápanyagtartalmukat jobban megőrzik.

A gyümölcsök, zöldségek szerepe egészségünk megőrzésében igen fontos. Bőséges vitamin, ásványi anyag és antioxidáns tartalmukkal biztosítják szervezetünk optimális működését, ezért naponta legalább 4 alkalommal javasolt többfélét fogyasztanunk belőlük. Szerencsére ősszel is széles a kínálat, hisz ilyenkor van szezonja a sütőtöknek, a káposztának, gyümölcsök közül az almának, birsalmának és körtének

– vázolta fel Erdélyi-Sipos Alíz táplálkozástudományi szakember, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára.

Napi 4-5 étkezést fantáziával és változatosan megoldani azonban nagy kihívás, ezért a dietetikus szakember hasznos praktikákat osztott meg a napi többszöri zöldség-gyümölcsforrás biztosítására.

A hideg évszakokban reggelire vagy vacsorára készítsünk zöldségkrémeket, vagy tegyünk friss gyümölcsöt a müzlibe, palacsintába. A sütőtökből, céklából, birsalmából sütve finom köretek készíthetők, de ne felejtsük el a hagyományos rakott ételeket sem. A különböző retkek vagy savanyú káposzta is rendkívül jó vitaminforrást nyújtanak ilyenkor. A gyümölcsöket elsősorban nyersen érdemes fogyasztani, akár uzsonnára, de párolt köretként nemcsak vadhúsokhoz, hanem szárnyasokhoz is igazán ízletesek. Érdemes olyan desszerteket is beiktatni, amelyekben nagyobb mennyiségben található gyümölcs, nagy kedvencem például az almás-szilvás pite

– mondta el a szakember.