Újabb fiatal borászok kerültek be a Junibor egyesületbe, ahol a cél a vérfrissítés és az energikusság. Az új generáció is bővelkedik olyan tehetséges szakemberekben, akik később öregbíthetik a hazai borok jó hírnevét. A felhívásra több mint negyven borász jelentkezett, közülük többen is saját borukkal érkeztek.