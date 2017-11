A megszokott ízek mellett néha olyan jó egy kicsit más kultúrákból is táplálkozni – mármint szó szerint. Hatalmas élmény, amikor akár a saját konyhánkban is beleharaphatunk távoli népek ételeibe. Egy ilyen esős napon pedig kifejezetten felüdülést jelentenek a különleges ízek.

Ezen a napon Afrika került terítékre, pontosabban néhány desszert a kontinens különböző részeiről. Először dél felé vettük az irányt, akárcsak a madarak a tél beköszönte előtt, ott pedig beleszerettünk a tökös fánkba.

A pampoenkoekies fánkot takar, méghozzá a dél-afrikaiak sütőtökből készült fánkját. Ez a finomság desszertként, snackként és előételként is fogyasztható, sőt még reggelire – karamellöntettel – és vacsorára is szívesen eszik. Igazán fontos ételnek számít Dél-Afrikában, hiszen arrafelé nagyon népszerű a sütőtök, és mindig van a kamrákban, mivel több hétig is eláll, és számos recepthez használják.

Hozzávalók a tésztához:

500 g sütőtökhús

1 csésze liszt

2 teáskanál sütőpor

2 evőkanál cukor

1/4 csésze tej

½ teáskanál fahéj

½ teáskanál szerecsendió

½ teáskanál só

1 tojás

növényi olaj a sütéshez

Hozzávalók a karamellhez:

¾ csésze cukor

3 evőkanál víz

1 evőkanál tejszín

1 evőkanál vaj

4 csésze kukoricaszirup

Elkészítés:

Hámozzuk le, majd főzzük meg a sütőtököt (vagy süssük meg sütőben az itthoni klasszikus módszerrel, majd kaparjuk ki a húst a héjból). Törjük össze a tökön egy tálban, majd keverjük hozzá a lisztet, a sütőport, a cukrot, a tejet, a tojást, a fahéjat, a szerecsendiót és a sót. Dolgozzuk jól össze. Egy serpenyőbe hevítsünk olajat, és süssük meg a fánkokat, végül tegyük egy papírtörlővel bélelt tányérra.

A karamellöntethez öntsük a vizet és a cukrot egy edénybe, majd keverjük össze. Folyamatos kevergetés mellett adjuk hozzá a kukoricaszirupot, majd főzzük közepes lángon körülbelül 10 percig. Vegyük kisebbre a lángot, majd adjuk hozzá a tejszínt és a vajat, végül keverjük jól össze. Ha nem szeretnénk karamellel fogyasztani, akkor egyszerűen csak forgassuk meg cukorban és fahéjban.

Tanzánia – Mandazi

A tanzán konyhára azt lehet mondani, hogy meglehetősen fűszeres. Az afrikaiak egyébként is sokat fűszereznek. Ezt nagy mértékben befolyásolja a perzsa, az arab és az indiai konyha. A mandazi szintén egy fánkfajta – talán nincs is olyan ország, amelynek nem lenne a saját ízlésére formált fánkreceptje. Ez persze nem feltétlenül az általunk ismert édes desszertet jelenti, hiszen a lehetőségek végtelenek. Tanzánián kívül ezt a fánkot készítik még Kenyában és Ugandában is.

Hozzávalók:

4 csésze liszt

½ csésze kókusztej

1 enyhén felvert tojás

1 teáskanál aktív száraz élesztő

½ csésze cukor

½ csésze meleg víz

3 evőkanál lágy vaj

1 teáskanál őrölt kardamom, gyömbér- és fahéjkeverék

½ teáskanál chilipor (opcionális)

növényi olaj a sütéshez

Elkészítés:

Keverjük össze az élesztőt 4 evőkanál meleg vízzel, majd várjunk 5 percig. Jól dolgozzuk össze a tojást, a kókusztejet, a vajat és a cukrot. Egy másik edényben keverjük össze a lisztet a fűszerekkel. Öntsük a liszt közepére az élesztős vizet, majd folyamatos kevergetés mellett, fokozatosan adjuk hozzá a kókusztejes elegyet és a meleg vizet is, amíg össze nem áll, csomómentes nem lesz. Ha jól csináltuk, a tészta elválik az edény falától. Ha ez megtörtént, borítsuk egy lisztes felületre, gyúrjuk 10 percig, majd hagyjuk pihenni 45 percig. Formázzunk a tésztából háromszög vagy hagyományos köralakokat. Közepes lángon süssük meg, majd porcukorral megszórva tálaljuk.

Narancssaláta Marokkóból

Az észak-afrikai desszertek kedvelt hozzávalója a mandula, a datolya, a méz és a narancs, a fahéj pedig a marokkói konyha egyik jellegzetes fűszere. Ezt a salátát nagyon könnyű elkészíteni, desszertnek kifejezetten diétás, és még olcsó is: a lágy és az erőteljes, az édes és a savas ízek tökéletesen kiegészítik egymást.

Hozzávalók:

1 narancs

egy narancs kifacsart leve

1 evőkanál méz

2 evőkanál narancsvirágvíz

4 teáskanál fahéj

friss mentalevelek

Elkészítés:

Keverjük össze a narancslevet a mézzel és a narancsvirágvízzel, aztán tegyük a hűtőbe. Hámozzuk meg a narancsot, majd vágjuk le a felső és az alsó részét. Szeleteljük fel kör alakúra, rendezzük el egy tálba, és öntsük rá a narancsos keveréket. Szórjuk meg fahéjjal, díszítsük mentalevelekkel.

Ha még elidőznénk Afrika konyhájában, készítsünk marokkói sós citromot!