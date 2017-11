Sajtból készült trüffel golyó? Miért ne?

Noha a hagyományos és klasszikus ízek még azért ott vannak a fejünkben, és gyakran el is készítjük őket, nem átalkodunk az új világ felé kacsintgatni. Szerencsére már a konyhában is ki tudjuk élni a kreativitásunkat, és akár még sajtból is készíthetünk trüffel golyókat.

A legjobb dolog az ünnepekben, hogy egy egész évünk van rá felkészülni. Persze mindig mindent az utolsó pillanatra hagyunk, még a receptek gyűjtését is. Karácsony előtt egy héttel jut eszünkbe, hogy ugyan mit is kellene főzni. Erősen koncentrálunk, a homlokunk is ráncba szalad, hiszen valamelyik oldalon láttuk azt a jó receptet, de már fogalmunk sincs róla, hol.

Az ilyen esetek elkerülésére érdemes minden jó receptet eltenni, amit később felhasználhatunk, így az ünnepi időszak alatt (például ezt a cikket is érdemes betenni még most a kedvencekbe vagy a könyvjelzőbe). Meglephetjük a vendégeket és a családot például sajtos trüffel golyókkal. Ezek a sajtos gombócok egyedülállóak, könnyedek és gazdag ízvilágúak. Jó kiegészítői az ünnepi menünek vagy egy sajttálnak.

Hozzávalók:

230 g kecskesajt

115 g krémsajt, meglágyítva

¼ csésze apróra vágott pekándió

¼ csésze szárított áfonya (kiegészíthetjük más gyümölcsökkel is)

¼ csésze darált mentalevél, amit helyettesíthetünk (vagy kiegészíthetünk) petrezselyemmel és bazsalikommal

Elkészítés:

Egy közepes tálban keverjük össze a sajtokat, amíg krémes állagúak nem lesznek. Helyezzük a hűtőbe, majd hagyjuk állni 30 percig. Egy kis tálban keverjük össze a diót, az áfonyát és a mentát. Vegyük ki a hűtőből a sajtos keveréket, majd egy kanálnyiból gyúrjunk golyót. Forgassuk meg az elkészült gömböket az áfonyás keverékben, amíg teljesen be nem vonja. Helyezzük őket egy tányérra, majd felszolgálásig tegyük a hűtőbe. Tálalhatjuk önmagában, korpás keksszel vagy kétszersülttel.