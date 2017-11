Az elhízás komoly probléma napjainkban, és sok esetben áll függőség a hátterében. Ha valakinek az evés a gyengesége, nem tudja szabályozni az ételek iránti vágyát, és gyakran gondol még akkor is az evésre, amikor épp jóllakott, ez aggodalomra adhat okot. Tudniillik így működik az ételfüggőség.

Az egy dolog, hogy imádjuk a jó kajákat, szívesen falatozunk egzotikus fogásokat, és már akkor összefut a nyál a szánkba, ha a kedvenc ételünkre gondolunk, mely fenségesen van elkészítve. Ezzel még semmi probléma, hiszen az evést is lehet függőség nélkül élvezni. Sőt szabad is, kell is! Ám amikor elveszítjük a kontrollt, az már gond!

Egy ételfüggő esetében a feldolgozott cukros, zsíros ételek, a különböző gyorskaják erősen hatnak az agy jutalmazó központjára, beleértve az agyi ingerületátvivő anyagokat, például a dopamint. Tehát ugyanúgy működik, mint az alkohol- vagy bármilyen más függőség. Ez azt jelenti, hogy egyre több és több, cukorban és zsírban gazdag ételt kívánnak meg.

A problémásnak tűnő ételek közé tartozik a gyorskaja, valamint a cukorban gazdag, búzát tartalmazó élelmiszerek.

A túl sok táplálkozás miatt a súlygyarapodás egy elfogadható következménynek tűnhet, ám ez a szívre, a vérnyomásra és a koleszterinszintre is kellemetlen hatással lehet. A betegségek sorozata pedig a cukorbetegségtől a szívig terjedhet.

Hiába érzi bűnösnek magát bizonyos ételek elfogyasztása után, ez nem akadályozza meg abban, hogy még többet egyen. Sőt még azután is az evésre gondol, amikor épp befejezete.Továbbá hiába eszik egyre többet, arra fog rájönni, hogy nem elégedett a mennyiséggel. Ez nem csak a testet, de az érzelmeket is megterheli. A vágyakozás olyan mértékű lehet, hogy az alany

nem tudja kontrollálni az elfogyasztott ételek mennyiségét.

Ha az ételfüggők nem ismerik fel a helyzet komolyságát, a probléma fel fogja emészteni őket: szorongás, depresszió és súlyos elhízás lehet a következmény. Az ételfüggőség súlyos hatással lehet az önbecsülésre és a bizalomra is, hiszen az érzelmi támogatást az ételekből és nem az emberekből nyerik.