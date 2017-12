Rendkívüli ötletek a karácsonyi menühöz

A Jamie Oliver Food Team azon fáradozik, hogy még több hasznos konyhai praktikával és főzés tippel kápráztasson el minket. A következő trükkökkel még finomabb fogások kerülhetnek az asztalra karácsonykor.

Ha zöldséget készítenénk köretnek a hús mellé, akkor csomagoljuk be egy alufóliába, persze fűszerekkel együtt, és tegyük be a sütőbe egy órára 180 fokon. Akár az egész csirke mellé is! Tehetjük ezt a krumplival is, amit negyedelünk, meglocsoljuk citrommal, és a héjában sütjük meg.

Az egyszerű tejfölös-majonézes mártogatóst is fel lehet dobni néhány ötlettel. Válogasson össze friss fűszernövényeket ízlés szerint, majd dolgozza össze a majonézzel úgy, ahogy a videóban látja. Vagy egyszerűen adjon hozzá egy kis citromot és citromhéjat.

Nagyszerű alapanyag a mincemeat, amely egy aszaltgyümölcs-alapú alkoholos keverék, és amelyet a hagyományos angol karácsonyi pitébe töltenek. Ahogy a nevéből is kiderül, eredetileg a keverék tartalmazott húst, ma már ezzel az elnevezéssel húsmentes változatokat is készítenek. A mincemeatnek rengeteg változata létezik, de elkészítheti sajátját is: szerezze be a kedvenc aszalt gyümölcseit, mazsolát, egy kis mandulát és mogyorót, majd dobja fel a keveréket egy lime és egy citrom levével, a gyümölcsök reszelt héjával, esetleg egy kis borral.

