Ezek a legfeleslegesebb konyhai eszközök

Amikor a piacra dobnak valami újdonságot, első ránézésre azt mondhatnánk, hogy igen, ez tényleg hasznos. De ha jobban belegondolunk, rájövünk, hogy bizony eddig is megvoltunk úgy nélküle, hogy egyáltalán nem hiányzott. Önnek hány felesleges konyhai eszköze van otthon? Nézzen csak be a szekrénybe!

Miután összeállítottuk az életmentő konyhai eszközök listáját, most annak jártunk utána, melyek a legfeleslegesebbek. A következő oldalon pedig egy egész galériányit csodálhat meg a sohasem használt konyhai kütyükből.

Az első eszköz, pontosabban készülék a hot dog készítő és melegen tartó masina. Szuper, hogy egyszerre melegít és melegen tart, de a virsli a tűzhelyen is megfő, a kifli a sütőben is megmelegszik, arról meg ne is beszéljünk, hogy egy falánk családnál nem kell melegen tartó: olyan gyorsan elfogy a hot dog, mintha soha nem is létezett volna.

Ehhez hasonló a tojásfőző is, aminek még hátránya is van: csak meghatározott mennyiségű tojást lehet benne főzni, szám szerint annyit, amennyi belefér. A lábas enél praktikusabb: annyit teszünk bele, amennyit akarunk, és csodák csodája: abban is ugyanúgy megfő.

Szerencsére már kapható vattacukorkészítő gép is, hogy a gyerekek akkor ehessenek, amikor akarnak. Nem mintha túl egészséges lenne, így a fogyasztását inkább korlátozni kellene.

Aztán ott van a bébiételkészítő gép, aminek a munkáját egy konyhai vagy egy kézi robotgép is elvégzi. Reméljük, még véletlenül sem esett áldozatául ennek a készüléknek! Folytassuk a sort az elektromos konzervnyitóval. Teljesen nyilvánvaló, hogy miért tűnhet jó ötletnek, hiszen a hagyományos kézi nyitóval még akár egy percbe is beletelhet a művelet. Ráadásul plusz erőt kell kifejteni. Ám, ha nem nyit ki több tíz vagy száz konzervet naponta, felesleg pénz- és helypazarlás. Ugyanez a helyzet az elektromos bornyitóval is. Ha nem iszunk naponta több üveggel – reméljük, nem –, vagy nem tartunk mindennap házibulit, akkor szintén felesleges.

A zöldségpárolónak már több értelme van, ám egy lábas és egy tésztaszűrő segítségével is elvégezhetjük ugyanazt a műveletet. És még plusz pénzt sem költöttünk.

Ugyanez a helyzet a kenyérsütővel is. Nagyon jól hangzik, de nincs szükség ahhoz kenyérsütőre, hogy kenyeret süssünk otthon: formázzuk kézzel, rá a tepsire, és így még szép kérget is kap a kenyér. Nagyon édesek a különböző tojásformák is, de egy átlag rohanós reggelen nem hiszem, hogy bárki is használná. Talán néha, egy-egy hétvégén eszünkbe jutna, hogy „ó, nekünk ilyenünk is van", de egyébként csak a helyet foglalná.

A cseresznyemagozó is szuper beruházásnak tűnhet, noha egy szívószál segítségével is könnyen ki lehet magozni az említett gyümölcsöt. Igaz, hogy a gép sokkal hamarabb elvégzi helyettünk a munkát, de ha csak néhány üveg cseresznyebefőttet szeretnénk eltenni, vagy csupán egy tepsi süteményhez akarunk cseresznyét magozni, akkor már pénzkidobásnak tűnik a gép. Bár ezzel még mindig több időt spórolunk meg, mint a banánszeletelővel. Teljesen mindegy, hogy egy vagy hét másodperc alatt szeletelünk fel egy banánt. Egyszer vagy kétszer talán használnánk, aztán a következő télen már azt is elfelejtenénk, hová tettük. Aztán ott a pizzaolló, amit – bármilyen meglepő – helyettesíthetünk például késsel. Vagy a szemüveg, amit kifejezetten hagymapucoláshoz találtak ki – eláruljuk, hogy ez egyáltalán nem működik.

Citromspray? Jópofa, de szinte biztos, hogy használhatatlan, mert dacára a szűrőnek, biztosak vagyunk benne, hogy a rost az első nyomás után eltömíti az adagolófejet.

Hasonló sorsa jutna a tojásszétválasztó is. Komolyan, minden sütésnél az után kutatnánk a fiókban? De említhetnénk a zöldség- és gyümölcsszeletelő gépeket is, ami nagyon jól hangzik, és azt gondoljuk, hogy igen, pontosan erre van szükségünk! Aztán rájövünk, hogy inkább fölszeleteljük magunk a zöldséget, minthogy összerakjuk, aztán szétszedjük, kimossuk és eltegyük a gépet.

Lehetséges, hogy a régi módszerek elavultak, de legalább biztosak, hiszen, ha elromlik a tojásfőző, akkor ugyanúgy vissza fog térni a lábasos módszerhez. Akárhogy is, inkább tegyük el a pénzt, amelyet egy felesleges konyhai eszközre költetnénk, és ruházzunk be egy jó mosogatógépre. Vagy valamire, ami

tényleg hasznos.

