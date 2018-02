A fűszerek leginkább szárított gyökerek, kérgek, magvak, különböző növényi részek, amelyek színt, ízt és aromát adnak az ételeinknek. A gyógynövények pedig olyan friss vagy szárított növények, amelyeket használhatunk fűszerként, de akár gyógyászati célokra, vallási rituálékhoz, kozmetikumok és parfümök alapanyagaként is. Itt van néhány különleges fűszer és gyógynövény, amelyek közül az egyik zöldre színezi az ételt, míg a másikat hiába hívjuk természetes színezőanyagnak, ugyanúgy allergiás reakciókat válthat ki.

A shichimi tōgarashi vagyis a hét ízű csilipaprika egy japán fűszer- és gyógynövénykeverék, amelyet egyszerűen shichiminek hívnak, és hét összetevőt tartalmaz: durván őrölt csili, őrölt szecsuáni bors vagy sancho, pörkölt narancshéj, fekete szezámmag, fehér szezámmag, őrölt gyömbér és nori vagy aonori (szárított, zöld alga vagy hínár).

A zöld kardamom egy Délkelet-Ázsiából származó fűszernövény, ami már hazánkban sem ismeretlen. Ennek magját használjuk egészben vagy őrölt formában. Sütemények, kávé és az indiai tejes tea alapja. Ne keverjük össze a fekete kardamommal, amely füstös ízéről ismert. A kurkumát gyakran használják a dél-ázsiai és a közel-keleti konyhákban, ám Indiában is híres. Gyulladáscsökkentő hatású és erősíti az immunrendszert. Sárga színe miatt természetes színezőként is szóba jöhet. Rizsételekhez kiváló.

Az ujjgyökeret, amelyet ritkábban kínai gyömbérnek is hívnak, a gyógyászatban és a gasztronómiában egyaránt használják Kínában és Délkelet-Ázsiában.

Azért hívják ujjgyökérnek, mert nagyon hasonlít a kéz ujjaihoz. Az egész szervezetre hatással van, leginkább emésztésjavító, puffadáscsökkentő, továbbá energiát ad.

A galangál fűszer a galangál növény gyökerét jelenti, amelyet porrá őrölnek. Kína déli részéről származik, és nagyon hasonlít a gyömbérhez mind külsőre, mind ízre. A curry és a thai levesek ízesítésére tökéletes, leginkább az indonéz és a thai konyhákban fűszereznek vele.

A zingiber zerumbet gyökértörzsét a különféle konyhákban előételként vagy ételízesítőként használják. Sőt kivonatokat is készítenek belőle, ami fogfájásra, emésztési zavarokra kiváló, és még a vérkeringésre is jó hatással van. Ezt a növényt azonban samponként és hajkondicionálóként is alkalmazzák.

A curry fa vagy dhivehi Indiában őshonos, ahol a leveleivel ízesítik az ételeket. Érdekessége, hogy a kis fekete, fényes bogyók ehetők, de a magok mérgezőek. Leveleit Kambodzsában nyílt lángnál pirítják meg, majd a maju krueng leveshez adják.

Az annatto az orleánfa termésének gyümölcshúsából kivont piros színű adalék. Az annattót leginkább a karibi, latin-amerikai, illetve délkelet-ázsiai fűszerként és színezőként ismerik. A Közép- és Dél Amerikában őshonos fajtáját gyakran használták rúzsként vagy testfestékként. Noha az annatto természetes színezőanyagnak számít, érdemes vele vigyázni, mert

allergiás reakciókat válthat ki azok körében, akik érzékenyek az ételszínezékekre.

A bazsalikomot már jól ismerjük, ám a thai vagy ázsiai bazsalikom nevére biztosan felkapjuk a fejünket. Ez a fajta Délkelet-Ázsiából származik, kicsi, keskeny levelei vannak és lila szára, a virágai lilás rózsaszínűek vagy mályvás árnyalatúak. De ott van még a citrom bazsalikom is, amelyet Ázsiában elsősorban erős, citromos illata miatt termesztenek és használnak. A legtöbb arab, indonéz és thai konyhában rendkívül híres fűszernövény.

A pennyroyal (csombormenta, mocsárimenta vagy polyákmenta) a menták családjába tartozik, és már az ókori Görögországban is ismerték. Emellett a csombormenta megtalálható a római szakácskönyvekben is az oregánóval és a korianderrel egyetemben.

Azonban vigyázni kell vele, mert a növény olaja mérgező.

Az ánizsmagokat vagy a csillagánizst mindannyian ismerjük, ám létezik a japán csillagánizs, amely nagyon hasonlít az általunk ismert fajtához. Annyi a különbség, hogy

rendkívül mérgező.

Ettől függetlenül azonban kitűnően alkalmazható gyógyászati célokra, leginkább külsőleg, a bőrbetegségek kezelésére. Ez a növény anizatint tartalmaz, amely súlyos veseelégtelenséget, húgyúti fertőzéseket és emésztőszervi gyulladást okoz.

A borage, ismertebb nevén a borágó vagy a csillagvirág, egy gyógynövény, amely a Földközi-tenger térségében őshonos, de sok más régióban is megtalálható. Az Egyesült Királyság éghajlata például különösen alkalmas a termesztésére. Levelei ehetőek, a növényt a gasztronómiában és a gyógyászatban is használják. A friss növény uborkával salátának és köretnek, sütemények díszítésére vagy teának ugyancsak tökéletes. A borágónak számos gyógyhatása is ismert, hiszen kalcium- és káliumtartalma kiemelkedő.

Alkalmas pánikbetegségek kezelésére, a szorongás oldására, borogatásként gyulladt bőrfelületre, olajként száraz bőrre.

A sumac a Közel-Kelet fűszere, a szömörcék családjába tartozik, és a görög, illetve a török konyhákban is megfordul. A növény termését megszárítják, majd porrá őrlik és fűszerként használják. Az ókori Rómában még gyógyszerként is alkalmazták. A sumac enyhén fanyar aromájú, kihozza az ételek ízét. Görögországban húsételek ízesítésére, Törökországban savanyításra használják.

A crocus sativus, vagyis a sáfrány bibéje vöröses, vörösesbarna árnyalatú, íze kesernyés. Szuper természetes színező: aranysárgára festi az ételt. Manapság egyre több konyhát hódít meg, és szívesen használják például Spanyolországban a rizsételek ízesítésére, de Indiában, Olaszországban, Iránban, és persze hazánkban szintén kedvelt fűszer.

A sáfrányos ételek mellé fogyasszunk chardonnay, sauvignon blanc és a rizling borokat.

A pandan rendkívül illatos növény, és közel hatszáz fajtája létezik. Termései hasonlítanak az ananászhoz, a leveleit gyakran használják a délkelet-ázsiai és a távol-keleti konyhákban, főleg a rizs és a curry ételekhez. Készítenek belőle kivonatot is, amely szép zöld színt ad az ételeknek. Mi is találkoztunk már zöld színű toast kenyérrel és dzsemmel.