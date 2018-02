Az ég mindig lenyűgözi az embereket, és manapság olyan élményekre vágynak, amelyeket egész életükben emlegethetnek. Aladdin repülő szőnyege labdába se rúghat a repülő asztalok mellett. Egy vacsora a felhők felett akkora élmény, hogy sosem felejti el. Erre épített a Dinner in the sky is.

2006 májusában a Hakuna Matata gasztronómiai kommunikációs ügynökség és a The Fun csoport, amely egy vidámparkok telepítésére szakosodott szórakoztatóipari cég, megalkotta a repülő éttermet Belgiumban. Az elmúlt években már bármerre is járunk a világban, lebegő asztalok mellet vacsorázhatunk: Ausztrália, Japán, India, Dubai, Dél-Afrika, Brazília, Egyesült Államok, Mexikó, Kanada, és persze a sorból nem maradhat ki Kínát sem.

Az ég mindig lenyűgözi az embereket, és manapság olyan élményekre vágynak, amelyeket egész életükben emlegethetnek. Erre épített a Dinner in the sky is. Vacsorázzon hát láblógatva, és repüljön felhők fölé!