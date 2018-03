Jól áll a nőknek a borászat

Elismerik, tisztelik, és egyre inkább keresik a jó női szakembereket a borász szakmában; 2018-ban minden eddiginél több női kiállító regisztrált Kelet-Közép-Európa boros rendezvényére, a VinCE Budapest borbemutatóra, amit idén a Várkert Bazárban rendeznek meg. Hogy miért érdemes nőként a boros szakmát választani, erről mesélt az esemény négy női kiállítója.

Kovács Zita (Kovács és Lánya Borászat, Gyöngyöstarján): „Óriási tisztelet övez minket"

Kovács Zita hét éve kezdte a borászkodást, így az elsők között tapasztalta meg a szakma és a közönség előítéleteit: A pályám elején még alig voltak nők a szakmámban, így a legtöbb rendezvényen inkább néztek hostess-nek, mint borásznak. Azóta szerencsére sokat változott a világ. Most én tervezem a palackok címkéit, és a borok elnevezéseibe is becsempészhetem a kreativitásom. Női bortermelőként azt érzem, hogy mostanra tisztelettel és bizalommal fordulnak hozzám az emberek, borászként, és nemcsak nőként fordulnak hozzám.

Laposa Zsófi (Laposa Birtok, Badacsony): „Felpezsdítettük a szakmát"

Évekkel ezelőtt még sokkal zártabb, férficentrikusabb volt a szakma, nem véletlenül: a borászat nemcsak szakértelem, komoly fizikai munka is. Azonban az elmúlt időben a technológiai fejlődésnek köszönhetően a nők számára is megnyíltak a pincekapuk. Laposa Zsófi viszont már fiatalon tudta, hogy ez élete hivatása. Az egyetem után Kaliforniában, Burgundiában és Bordeaux-ban is eltöltött egy-egy szüretet, végül pedig Bordeaux-ban szerzett borászatból mesterfokozatot. A szakma mára sokkal nyitottabb és elfogadóbb. Azt gondolom, hogy a borászközösség számára is üdítő, hogy egyre több nővel találkozhatnak a szakmai rendezvényeken, kóstolókon. Finomságot és egyediséget képviselünk a hivatásunkban, felpezsdítettük a borásztársadalmat!

Csetvei Krisztina (Csetvei Pincészet, Mór): babával a borkiállításon

Krisztina 2011-ben lett a móri borbirtok alapító tulajdonosa és borásza, élete középpontja azonban a másfél éves kislánya, Panna. Egy borásznak minden tartály, minden hordó saját gyerek, Panna érkezése azonban a legnagyobb csoda az életünkben. A gyereknevelés pedig egészen összeegyeztethető a szakmámmal: kéthetes kora óta minden borkóstolóra, sőt idén már a szüretre is velem jött. A VinCE Budapest Wine Show-n többek között a kislányomról elnevezett borunkat is bemutatjuk, amely halvány babarózsás színe miatt kapta a Panna Rozé nevet.

Gere Andi (Gere Attila pincészete, Villány): eleganciával finomítani a családi pincészeten