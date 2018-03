Mi, magyarok rajongunk a jó sörökért, el is vagyunk kényeztetve rendesen, hiszen bőséges a kínálat, mind hazai, mind külföldi termékek tekintetében; ihatunk lágyabbakat, erősebbeket, gyümölcsös ízesítésű vagy akár kézműves söröket. Most egy újabb tétellel bővült a paletta: Japán legnépszerűbb sörét kóstolhatjuk meg.

Az Asahi Super Dry illatában nagyon enyhén érezni csak a komlót, úgy is fogalmazhatnánk, hogy szinte túlságosan is visszafogott. Íze csak enyhén kesernyés, nem túl karakteres, így inkább azoknak fog nagyon ízleni, akik a lágyabb aromákat kedvelik. Felsorolt tulajdonságai miatt minden évszakban fogyasztható, és bármely ország konyhájának ételeivel jól párosítható. Ami igazán különleges benne, és Magyarországon nem is sok olyan sörrel találkozhatunk, melyek összetevői között a hagyományos alapanyagok – komló, árpa – mellett rizs is található. Öt százalékos alkoholtartalmával nem tartozik a nagyon erős sörök közé, így valóban az idei nyár egyik slágerterméke lehet.

Az Asahi Super Dry a távol-keleti szigetország egyik sikersztorija: az Asahi sörgyárat 1889-ben alapították,1987-ben mutatták be a Super Dry-t, a borok világában használt száraz sör kategória addig nem létezett, bevezetésekor nem is voltak teljesen biztosak a sikerében. Azonban nagyon gyorsan mégis az egyik piacvezető sör lett Japánban, előkelő helyét azóta is őrzi.

A karakuchi (jelentése: száraz) íz elérése érdekében az Asahi Super Dry pasztőrözetlen: az alacsony hőmérsékleten vezetett erjedéssel elért magas végerjedésfoknak köszönhetően nem maradnak benne erjeszthető cukrok, így kapja meg a sör száraz ízét.

Az Asahi Super Dry-t a Dréher Sörgyárak hozta el most nekünk, persze nem véletlenül: a vállalatnak 2017 áprilisa óta az Asahi csoport a tulajdonosa.