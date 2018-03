Ezért veszélyes a sok só

Még meg sem kóstolta az ételt, máris a sószóróhoz nyúl? Minél ízesebb az adott élelmiszer, annál szívesebben veszi a boltban? A statisztikák szerint, ha ön magyar férfi, akkor háromszor, ha magyar nő, akkor kétszer annyi sót fogyaszt, mint amennyi a WHO, az Egészségügyi Világszervezet szerint ajánlatos lenne.

A statisztikák elemzése alapján tudjuk, hogy a magyar lakosság 55%-a valamilyen krónikus betegségben szenved, és ezek közül is kiemelkedő – 31% – a szív- és érrendszeri betegség.

Magyarországon kiemelkedően sok az infarktusok, agyvérzések száma a lakosság számához képest, 49%-ának a hátterében a magas vérnyomás áll.

A legtöbb ilyen típusú, tehát a szívvel vagy a vérkeringéssel kapcsolatos betegség magas vérnyomással jár, vagy épp arra vezethető vissza. A túlzott sófogyasztás növeli a vérnyomást és szignifikánsan a szívbetegségek kockázatát is.

Mi a megoldás? Hiszen a sóról nehéz lemondania annak, aki megszokta, illetve aki az ételeket jó sósan szereti.

Egy út van: a fokozatosság,

azaz folyamatosan, lassan kell csökkenteni a só mennyiségét.

Fedezzük fel az élelmiszerek természetes ízét, például a paradicsomét, a paprikáét, az uborkáét!

Az elfogyasztott só mennyiségének közel 80 százaléka a feldolgozott élelmiszerekből, a félkész és készételekből származik.

Biztosan kevesebb kerül a tányérunkra, ha friss termékeket választunk a tartósítottak helyett. Érdemes vásárláskor megnézni a címkéket: a legtöbb alapanyag tápanyagtartalmánál olvasható a nátrium mennyisége. Különösen a feldolgozott élelmiszereknél, húskészítményeknél hasznos a figyelem.

Jó tipp az is, ha az ételhez különböző zöldfűszereket adunk, így a só mennyiségét csökkentve is ízletesnek fogjuk érezni a fogásokat. A fűszerek közül is kiemelkedik a vasfű, amelynek íze kifejezetten hasonlít a sóéra.