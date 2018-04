Van pár olyan alapvetés a borokkal kapcsolatban, ami már széles körben elterjedt, mégis megkérdőjelezhető. Talán a legismertebb ezek közül az, hogy rozéból mindig az aktuális évjáratot érdemes inni. De vajon tényleg így van?

Az őszi szüret végén már sokan kíváncsiak az új évjárat boraira, így a novemberi Márton-nap szép lassan az újborok ünnepévé vált. Az ekkor piacra kerülő tételek frissek, ropogósak, könnyedek, és jólesik a közelgő tél előtt pár pillanatig még a nyár ízeit élvezni.

Az elmúlt pár évben azonban egyre inkább előtérbe kerülnek olyan pincék, ahol a rozé kap kiemelt figyelmet. Ennek is vannak persze gyökerei, hiszen például a provence-i rozék többsége egészen más stílust képvisel, mint az itthon megszokottaké. Ezek a borok sokszor hordós érlelést is kapnak, azaz szakítanak a kizárólag reduktív eljárással, vagyis a levegő kizárásával.

Emellett bevett gyakorlat a seprőn tartás is,

ami pedig komolyabb beltartalmat és krémességet eredményez. Ez azt jelenti, hogy az érlelődő bort nem szabadítják meg a hordó aljára lesüllyedő üledéktől, vagyis a borseprőtől, hanem időről időre felkeverik.

Ezeket a borkészítési módszereket követi a Mátrai Borvidéken dolgozó Nagygombos Borászat is. A birtok alapjait még idősebb Gál Tibor rakta le; az ő kísérletező kedvének köszönhetően telepítettek francia gamay noirt is a birtokra. A pince alapvetően a rozékra helyezi a hangsúlyt, minőségben is magasra téve a lécet.

Odafigyelünk a szőlőre, hiszen a rozéknál ugyanúgy igaz, hogy csak a legjobb alapanyagból készülhet jó bor. A szüret után nem siettetjük a borászati folyamatokat, időt hagyunk a bornak. Ezzel például a felhasznált derítőszer mennyiségét is minimalizálni tudjuk, hiszen idővel a bor magától is letisztul. Emiatt a mi rozéink általában csak a szüretet követő tavasszal kerülnek forgalomba – meséli a mátrai birtok borásza, Takács-Barta Anna.

„A részben hordós érlelésű gamay noir rozénk például többéves korában is élményt nyújt; van olyan éttermi partnerünk, aki most is a 2015-ös évjárattal dolgozik, annyira szereti. Általában tapasztalható egy

kis idegenkedés az évjáratos rozékkal kapcsolatban, ezért úgy gondoltuk, hogy idén a Rosalia és a Gourmet fesztiválon is lehetőséget adunk, hogy három évjáratból is megkóstolhassák a borunkat."

A nyárköszöntő Rosalia Fesztivál május 11. és 13. között várja a vendégeket a Városligetben, míg az OTP Bank Gourmet Fesztivált rá egy hétre, május 17. és 20. között rendezik meg a Millenáris Parkban.