207 millió tojást semmisítenek meg

Az Egyesült Államokban a keleti parton 22 súlyos szalmonellás megbetegedést észleltek, ezért az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal komoly mennyiségű tojás visszahívását rendelte el a boltokból. Ezzel egy időben E-coli baktériummal fertőzött római saláta tömeges felbukkanását is észlelték.

Mivel egyszerre huszonkét, valószínűleg tojás fogyasztása miatti szalmonellás megbetegedést jelentettek különböző kórházakból, ezért az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) közzé tette azoknak a márkaneveknek és üzemeknek a listáját, amely tojások veszélyt jelenthetnek a fogyasztókra. Arra kérnek mindenkit, hogy vigye vissza az érintett tojásokat a vásárlás helyére. A boltok kötelesek a tojásokat átvenni és az árukat visszatéríteni. Az érintett üzemek között található például az észak-karolinai Hyde County Farm, csak egyedül itt napi 2,3 millió tojást termelnek. Az FDA összesen 206 749 248 tojás visszahívását és megsemmisítését rendelte el a pénteki nap folyamán.

A szalmonella fertőzés a tyúkokról terjed át a tojásokra, ezért volt szükséges a szóba jöhető üzemek kiszűrése. A szalmonellával megfertőződött embereknél a következő tünetek jelentkezhetnek: láz, hasi fájdalom, hányás, hasmenés. Ezek jelentkezésénél fontos azonnal orvoshoz fordulni. A szalmonella főleg kisgyerekekre és idős emberekre veszélyes, valamint olyanokra, akiknek a szervezetét valamilyen más súlyos betegség már legyengítette.

Azért gyakran a tojás a szalmonella forrása (bár más állatok bélrendszerében is megtalálható ez a baktériumfaj, nemcsak a tyúkokéban), mert sokan úgy szeretik a főtt vagy a tükörtojást, hogy még folyós a sárgája, illetve a rántottát, hogy krémes állagú, és ilyenkor az enyhe hőkezelés nem pusztítja el a kórokozókat. A pénteki napon egy másik élelmiszerbiztonsági probléma is jelentkezett az USA-ban, több kórházból jelentettek E-coli baktérium fertőzéssel felvett betegeket, akik mindannyian római salátát fogyasztottak. Az FDA ennek a fertőzésnek is nyomoz a forrása után.