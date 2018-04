Ha a Stílusos Vidéki Szállodák egyikében szállunk meg, fényűző reggelire számíthatunk. És ha a helyszín és a szállás mellett az is fontos, hogy mi kerül a reggeliző asztalra, most egyetlen helyszínen kipróbálhatunk többet. A Stílusos Vidéki Szállodák Egyesületének tagjai a balástyai Platános Kúria kertjében mutatják be titkos házi receptek alapján készült kínálatukat.