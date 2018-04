Indul a grillszezon!

A bikiniszezonig még éppen van egy kevés időnk formába hozni magunkat. Ebben segítségünkre siet a jó idő is: többet mozoghatunk a szabadban, lassan beérnek a szezonális gyümölcsök, zöldségek, és egyre többet grillezhetünk a kertben. A grillételek zsírszegényen elkészítve, salátakörettel tálalva anélkül segítik a diétát, hogy éheznünk kellene, sőt még egy grillezett desszertet is megengedhetünk magunknak. Íme néhány tipp, hogyan varázsolthatunk ízletes lakomákat az asztalra.

A grillételek – ha ésszerűen készítjük el őket – sokkal egészségesebbek lehetnek, mint a bő olajban kisütött fogások. Emellett van néhány praktika, amit használva biztosak lehetünk abban, hogy a húsok nem lesznek rágósak, és szaftosak maradnak.

A diéta kedvéért válasszunk sovány húst, halat. Ha mégis inkább a szaftosabb húsokat kedveljük, akkor zsírosabb részeket érdemes eltávolítani sütés előtt – javasolja Barcza Zoltán, a NaturMed Carbona séfje.

A sütést megelőző nap érdemes már bepácolni a húst és halszeteket, ehhez nagyon kevés olajat, sót, borsot, mustárt, mézet és préselt fokhagymát használhatunk. Aki kedveli az erőteljesebb ízeket, az darált csilipaprikát is adhat a páchoz. Sütés előtt alaposan csöpögtessük le a páclét, így kevésbé fog füstölni a grillsütő. Ha oldalast vagy más csontos húst grilleznénk, pároljuk elő a húst.

A szárazabb húsoknak nagyon jót tesz, ha egy napra kókusztejbe tesszük őket. Ettől sütés után omlóssá válnak.

A halat, hogy ne essen szét, érdemes halrács közé zárni, vagy parázson, grillfóliába csomagolva elkészíteni. Locsoljuk meg friss citromlével, szórjuk meg citromborssal, és kenjük meg egy nagyon kevés olajjal. Ha megpárolódott, nyitott fóliában grillezzük tovább.

A halhoz és a húshoz köretnek – szintén grillfóliába csomagolva – grillezhetünk paprikát, cukkinit, padlizsánt, hagymát, gombát, kukoricát, paradicsomot, ízesítésnek friss rozmaringot vagy zsályát. De akár spárgát is készíthetünk grillen; sóval, borssal ízesítsük, csomagoljuk grillfóliába, tegyük a parázsra vagy rácsra, és hagyjuk ott, míg megpuhul.

Még egy tipp, amit érdemes megfogadni: inkább fatüzelésű grillsütőt használjunk; ez adja meg a különleges szabad tűzön sütött ízét az ételnek.

Desszert a grillrácsról

A gyümölcsöket is remekül lehet grillezni, így például a banánt vagy az almát is. Héjába tartva vágjunk feléig be a banánt, tegyünk bele 3-4 étcsokoládé kockát, zárjuk össze, csomagoljuk alufóliába, és tegyük a parázsba vagy a grillre 10 percre.

Grillezett almához vágjuk ketté az almát, vegyük ki a magházát, a magház helyére szórjunk fahéjat, csorgassuk meg egy kevés mézzel, tegyük rá a másik felét, csomagoljuk alufóliába, majd mikor megpárolódott, hagyjuk a grillrácson még pár percig.