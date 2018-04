Kávérajongó? Várja a Kávéházak Éjszakája!

Ismerjük a mondást, amely szerint az élet a kávézás után kezdődik; ebből is látszik, hogy szinte rutinná vált reggeli fogyasztása. Most azonban szakítunk a hagyományokkal, és nemcsak reggel, hanem este is elfogyasztunk egy jó nagy adag feketét: koncertek, nevetés, kávéházi túrák, debütáló születésnapi torta és friss kávéillat várja a vendégeket a Kávéházak Éjszakáján.