Csalános házi tészta, kakashere és pezsgős fagylalt

Csomagolással együtt ehető szendvics, csalános házi tészta, vasárnapi családi ebédeket idéző rántott csirke, kakashere, nyeles gombóc, pezsgős fagylalt mellett a vidéki éttermek fogásait, magyar pálinkákat, borokat, és az Oscar-díjkiosztó pezsgőjét is meg lehetett kóstolni a Gourmet Fesztiválon. A fogások idén a gombóc, a kaviár és a pezsgő köré épültek; a séfek igen kreatív ételeket alkottak a pünkösdöt megelőző hétvégén.

A gombócot, mint témát szinte minden vendéglátóhely kipipálta: ki hússal, ki tésztának, ki desszertnek készítette el.

Kijelenthetjük, hogy a túrógombóc hungarikum: a fesztiválon is bármerre indultunk, biztosan beleakadtunk a túrógombóc felíratba a menüsoron; sok étterem választotta desszertnek,

a séfek minden változatban, és hazánk minden vidékéről hoztak recepteket, ízeket

– epres, bodzás, natúr, sósabb, édesebb – akár egy túrógombócversenyt is meg lehetett volna hirdetni.

A Salon étterem standjánál Wolf András séf a sült oldalast gondolta tovább: gombóccá alakította, hozzá frissen sütött gyönyörűbbnél gyönyörűbb kenyereket szelt. A veknik már messziről hívogatták az éhes kenyérimádókat, még olyan is volt, aki diétáját adta fel egy falatért. És náluk illatozott a hagyományos zúzapörkölt is úttörőgombóccal. A Salon étterem idén is megkapta a Michelin-plakettet, a fesztiválon vehették át.

Büszke vagyok rátok fiúk-lányok! Kilencedik éve, elismerik a Salon csapat munkáját, ezért sokan, nagyon sokat dolgoznak, és talán ami a legfontosabb, hogy rengeteg vendégnek tudtunk élményt szerezni!!!! – írta Wolf András Facebook-posztjában.

A szomszédban Sárközi Ákos és a Borkonyha csapata születésnapján felköszöntött egy fesztivállátogatót, miközben ott gőzölgött a korianderes vadragu leves. A Borkonyha szintén a Fesztiválon vette át az egy csillagért járó Michelin-plakettet, merthogy azt idén is megőrizték.

A Costes tokhalas, kaviáros, medvehagymás tésztája után a rebarbarás képviselőfánk nézett ránk hívogatóan, a Babel egy klasszikus ételt, a tojásos galuskát gondolta tovább, míg az Arany Kaviár Volga menti halgombócot kínált, de meg lehetett kóstolni a szibériai tokhalhalat és a belugát is náluk.

A gyöngyösi Bori Mami finom ételeivel nem finomkodott: a kakashere, a kakastaréj és a csiga elsőre biztosan sokakat eltántorított, de aki bevállalta, biztos, hogy nem bánta meg.

A Kreinbacher Pincészet bisztrója a tatai Platán Étterem séfjével, Pesti Istvánnal a pezsgőkhöz alakította menűsorát: a vasárnapi ebédeket idéző rántott csirkéhez meglepó módon jól illett a száraz fehér pezsgő. Annak fényében, hogy nem vagyunk egy nagy pezsgőivő nemzet, az alkoholos italokat kínáló standok közül itt állt és várt a legnagyobb sor (inkább tömeg), már kora délután is.

A Gastro-Hack és a Füstölgő Sarok nyeles gombóccal készült: a sült csirkecombok kuszkuszburkot kaptak, így sültek tovább, majd Czinege Tamás showman-séf

A vendégért bármit, szinte bármit! – jelmondattal személyre szabott öntetet varázsolt a beburkolt combok köré.

A gombóc a Deák St. Kitchennél sem maradt el: a vadas Angus marhanyakhoz zsemlegombóc járt. A Baricska Csárda nem variált sokat, de nem is kellett: az igazi fesztiválhangulat elmaradhatatlan kellékét főzték: babgulyást. Desszertnek az almás pitét megfejelték egy gombóc fagylalttal.

Nem maradhatott el két másik klasszikus fesztiválétel sem:

az ÉS Bisztrónál lángos ehettünk rukkolával és mangalicasonkával, az IKON-nál pedig debreceni párosba haraphattunk, amit létavértesi tormába, házi mustárba lehetett mártogatni.

Ha már gombóc és pezsgő, az Auguszt cukrászda duplázott: pezsgős fagylaltgombócot kínált. A table boulangerie és patisserie choux gombócokat, desszertnek csokoládés tarte-ot kreált. Az Almalombnál csalános házi tésztáért lehetett sorban állni, míg a Bock Bistro „All you can eat” felkiáltással csomagolással együtt ehető szendvicsei keltek el. Szólítgatott bennünket a Fülemüle étterem aszalt szilvás maceszgombóca vörösboros mártással, és a Kistücsök sóskája és nyurgapontyos fogása is.

Eljött a Dunakanyar is: a Natura Hill Zebegény a Mihályi Patisserie-vel a Gourmet Fesztiválon mutatta be a zebegényi naplementék inspirálta Naplemente a Dunán nevű gyümölcsös desszertet.