Tudja, hogy a legtöbb magyar hogyan issza a kávéját?

A kávé. Imáink hozzá szállnak egy álmatlan éjszaka után, sokunk még gondolkodni sem tud azelőtt, hogy meginná egy fáradt reggelen, míg mások morcosak és morgósak az első korty elixír előtt. De vajon melyik Magyarország kedvence? A hosszú feketéért vagyunk oda, vagy inkább a tejjel hígított változatokért?

Eszpresszó egy kis tejjel; a magyar kávéfogyasztók többsége erre esküszik – derült ki a JURA jóvoltából végzett kutatásból.

A magyarok kétharmada a frissen őrölt szemekből, a válaszadók 22%-a pedig az előre megőrölt szemekből főzött kávét tartja a legjobb minőségűnek. A sort az instant porból készült (7%) és a kapszulás változatok (5%) zárják; hiába népszerűek, nem gondoljuk róluk, hogy magas minőséget képviselnének.

A felnőtt lakosságnak csupán 22%-a nem kávézik, 18%-uk 1 csészével, 47%-uk pedig 2-3 csészével is elfogyaszt egy nap. 7% azok aránya, akik 4-et is megisznak, 100-ból 1 magyar pedig 6 kávénál is többet gurít le egy átlagos hétköznapon.

A legnépszerűbb kávé az eszpresszó;

ez a magyarok 47%-ának a kedvence. Ezt követi a latte 19%-kal, majd a cappuccino 16%-kal. További érdekesség, hogy a kávét a magyar fogyasztók mindössze 28%-a szereti feketén, 72% pedig inkább egy kis tejjel issza.