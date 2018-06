Ez a zöldség megőrzi a fiatalságot

Az édesburgonya számos értékes ásványi anyagot tartalmaz – többek között vasat, kalciumot, magnéziumot, foszfort – a benne található vitaminok, antioxidánsok és fehérjék segítenek megőrizni a fiatalságot. Ez már önmagában is jól hangzik, pedig ez még nem minden. Kalóriatartalma és zsírtartalma is alacsony, így a diétázók étrendjében is megfér. Ezért készítsen édesburgonyát a hétvégén! Most négyféle változatot is mutatunk önnek.