Csodagyümölcs terem a kertben

A kert. Egyeseknek nyűg még csak ránézni is, míg mások imádnak foglalkozni vele. Persze meghálálja a gondoskodást, hiszen finomabbnál finomabb zöldségeket és gyümölcsöket terem. Ám hiába van benne mindenféle jó, sok alapanyagról még csak azt sem tudjuk, mennyi jótékony hatása van. Esszük, mert finom, mert ízlik, mert szeretik a gyerekek, közben pedig fogalmunk sincs, milyen vitaminokat és ásványi anyagokat viszünk be a szervezetünkbe. Vegyük például a szedret. Tudta, hogy nemcsak a vércukorra, hanem az agyra is pozitív hatással van?