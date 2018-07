Ezért legyen otthon mindig pekándió

Tudja, hogy milyen sok jó tulajdonsága van a pekándiónak? És azt, hogy isteni kenyeret készíthet belőle? Ezek a pici gumók rengeteg jót tehetnek a szervezetünkkel, és még a fogyókúrában is segítenek. Ezért jó, ha mindig kéznél van egy adag, főleg nyáron.

A pekándió Észak-Amerikában honos, a diófélék családjába tartozik. Mind közül ez tartalmazza a legtöbb flavonoidot, amely egyfajta antioxidáns, és segít megakadályozni a krónikus betegségek, például a szív-, a cukor- és egyes rákbetegségek kialakulását.

Több mint 19 vitamin és ásványi anyag található meg benne, mint az A-, B- és E-vitamin, illetve a kalcium, kálium, mangán, magnézium, foszfor és cink. Ezek többsége hozzájárul az agy megfelelő működéséhez, valamint a benne található gamma-tokoferol – az E-vitamin egyik formája – segít a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, és

csökkenti a koleszterinszintet.

Az A-vitamin a szem egészségéért felelős, a cink az immunsejtek fejlődésében játszik fontos szerepet, míg a mangán csökkenti a hangulati ingadozást, a tanulási problémákat és mentális betegségek kialakulásának kockázatát.

Többszörösen és egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, amelyek nem veszélyeztetik a szívet, mint a telítettek. Továbbá a pekándióban rendkívül kevés a cukor, tehát ideális nassolnivaló két étkezés között. Sőt, még a vércukorszintet is szabályozza.

Alacsony a kalóriatartalma, emellett fokozza az anyagcserét, ezáltal segíti a fogyókúrát.

Önmagában is finom, viszont megpirítva még gazdagabb lesz az íze. Az általunk ismert diónál valamivel aromásabb, édesebb. Olajat is készítenek belőle, továbbá torták, sütemények, húsok, saláták alapanyaga, de hozzáadhatjuk a csirkesalátás szendvicshez és a reggeli gabonapehelyhez. Sőt, akár kenyeret is süthet belőle. Próbálja ki!

Pekándiós kenyér

Hozzávalók a kenyérhez:

2 és ½ csésze datolya, apróra vágva

1 és ½ csésze forró víz

1 és ½ teáskanál szódabikarbóna

1 és ¾ csésze liszt

egy csipet szegfűszeg, fahéj, szerencsendió és gyömbér

2 evőkanál lágy vaj

1 és ¼ csésze cukor

1 tojás

2 teáskanál eredeti bourbon vanília, vagyis egy rúd kikapart magja és belseje

1 és ½ csésze aprított pekándió

Hozzávalók a krémhez:

85 g krémsajt

2 evőkanál apróra vágott datolya

2 evőkanál aprított pekándió

1 evőkanál tej

Elkészítés:

Keverje össze egy tálban a forró vizet a szódabikarbónával és a datolyával, egy másikban pedig a lisztet a szegfűszeggel, a fahéjjal, a gyömbérrel és a szerencsendióval.



Egy harmadik tálban dolgozza össze a vajat a cukorral, azután adja hozzá a tojást és a vaníliát. Folyamatos keverés mellett felváltva öntse bele a datolyás és a lisztes keveréket, végül a pekándiót is.



Öntse a tésztát egy kenyértepsibe, azután süsse 170 fokon 65-75 percig, vagy tűpróbáig.



Keverje össze a krém hozzávalóit is, és tegye hűtőbe 1 órára. Amint a kenyér kihűlt, tálalja a krémmel megkenve.