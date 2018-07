Egyes süteményreceptek megkövetelik a lágy vajat, míg másokba a keményet kell elmorzsolni a liszttel. Mit teszünk, ha az első esettel találkozunk? Már nyitjuk is a mikró ajtaját. Persze ez is egy megoldás, ám emellett van még számos trükk, amelyet alkalmazhatunk. Ezeket egyébként akkor is érdemes ellesni, ha teavajat használunk margarin helyett, és csupán szeretnénk megkenni egy szelet kenyeret. De elég is a szóból! Ideje elővenni a nyújtófát!