Újabb Oscar-díjas magyar

Idén is belopta magát a zsűri szívébe a magyar vállalkozás a nemzetközi versenyen: tavaly a fagylaltjait, idén csokoládéját választották a világ élvonalába.

Sós karamellás-mogyorós trüffellel nyert a Bonbonier Csokoládé Manufaktúra a Great Taste Awardson. Tavaly először neveztek fagylalttal, idén a frissen kikísérletezett csokoládéjuk nyerte el legjobban a zsűri tetszését.

Az eredményhirdetésen a bírák kiemelték, a díjazott trüffelben mennyire harmonikus a töltelék krémessége és a karamellizált mogyoródarabok ropogóssága. Fényűzőként jellemezték a csokoládé aromáját és gazdag kakaótartalmát.

Idén sós karamellával és csonthéjas termékekkel kísérleteztem, így jelent meg a csokoládéban a sós karamell, fagylaltban pedig a pisztácia. Munkám során mindig az újításra törekszem, miközben megtartom a bevált recepteket.

– mondta az eredményhirdetés után Erdélyi Nóra, a manufaktúra chocolatierje, aki társával, Csomor Tamással tavaly üzletet nyitott a Király utcában.

A jól sikerült bonbonokat általában fagylaltként is elkészítem, így jött létre idén legnépszerűbb fagylaltunk, a pisztácia-sós karamella. Most is nagyon örülünk a díjnak és a zsűri értékelésének, aki a luxus érzetét fedezte fel a nyertes termékben.

A Great Taste Awards az angliai Fine Food Céh által szervezett verseny, amelyet

élelmiszeripari Oscar-díjként emlegetnek

világszerte. 2018-ban számos terméket jelöltek a teljes gasztronómiát lefedő 35 kategóriában: a csokoládéktól kezdve a tejtermékeken keresztül a hústermékekig és a borokig. A nevezett 12 634 termékből csupán 192 termék nyerte el a legmagasabb minősítést.