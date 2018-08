Kiszel Tünde főz ránk. Megkóstolja?

Kiszel Tündét senkinek sem kell bemutatnunk, hiszen valamilyen formában mindenki találkozott már vele – a televízió képernyőjén, egy naptáron vagy egy internetes hírportálon. És még a főztjét is megkóstolhatjuk. A naptárdíva már sokadik alkalommal döntött úgy, hogy vacsoraestet szervez rajongóinak, ahol még nyerhetnek is a szerencsések – mi mást, mint dedikált naptárat.

Hogy jól főz-e, arról a lánya, Donatella mesélt egy tévés vetélkedőben:

Nem főz annyira sokat, nem főz napi szinten, de amikor néha főz, az olyan, hogy fúú, nagyon jó. A konyha viszont mindig szalad. Egyszer, amikor hazajöttem, pont főzött. Krumplik a földön, edények is a földön. Mondta, hogy még két óra, mire elkészül. Végül nem is haragudtam rá, mert annyira finom lett.

Kiszel Tünde visszatérő vendég a Why Not Bistróban, és most újra beáll a konyhába, a következő fogásokkal készül a rajongóinak: hortobágyi húsos palacsinta, kókusztejes tejberizs, amihez egy pohár pezsgő vagy limonádé jár.